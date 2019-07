CONCERT MUSIC FESTIVAL Los más pequeños invaden el Concert Music Festival para el espectáculo del grupo Pica Pica El trío formado por los tres ex componentes de Canta Juegos llena de magia el recinto de Sancti Petri con un recorrido por las versiones de clásicos infantiles que más gustan a los niños

El trío formado por Belén Pelo, Nacho Bombín y Emi Bombón, ex componentes de CantaJuego, han ofrecido este domingo el espectáculo 'Vacaciones Tope Guay'. Un show infantil en el que hicieron un divertido recorrido por 12 mágicas canciones que los niños cantaban como si de un himno se tratase. Entre estos temas se encontraban la conocida canción en inglés 'The Wheels on the bus' y otras en castellano, más clásicas, como 'Vamos a contar mentiras', 'Yo tengo un Tic', 'El Baile de la Ensalada', 'La Tortuga Lola' o la más aplaudida por el público como 'Chuchuwá'.

Con el espectáculo Pica-Pica, el recinto del Concert Music se envolvío de diversión, risas y mucho baile al ritmo de los clásicos infantiles. Unas canciones que hacen feliz a los niños y que forman parte de su niñez. Acompañados de sus padres y abuelos los más pequeños se convirtieron en los protagonistas de la noche, difrutando así de sus merecidas vacaciones. El Festival de Sancti Petri consiguió, una vez más, llegar a todos los públicos ofreciendo actuaciones para todos los gustos.

Cabe recordar que los más pequeños podrán volver a disfrutar de otro espectáculo infantil el 6 de agosto. En esta ocasión, será CantaJuego el encargado de hacer disfrutar a las familias, educando en valores a través de la música y el entretenimiento.