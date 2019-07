MÚSICA Juanito Makandé: «cantar en las playas de Cádiz es magia» El cantante y compositor de La Línea de la Concepción resgresa este sábado a Cabo de Plata con 'El habitante de la tarde roja'

Ana Cristina Ruiz @anaruigal Barbate Actualizado: 26/07/2019 18:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Juanito Makandé es un artista con alma. Las letras que compone transmite la pureza y el sentimiento con el que vive la música. ‘Muerte a los pájaros negros’ y ‘Las canciones que escribí mientras volaba’ son los álbumes con los que consiguió el éxito. Ahora, el cantante y compositor, regresa con su nuevo trabajo, ‘El habitante de la tarde roja’, un disco «grabado en directo donde transmito la poética y las melodías de lo que ha sido mi estilo personal», confiesa Juanito Makandé.

Sus canciones viajan con él a los lugares más recónditos del planeta, donde encuentra nuevos sonidos. Ahora llega a su Cádiz natal, donde confiesa que ha pasado los mejores veranos de su vida. Para el artista es mágico «cantar en verano en una de las magníficas playas gaditanas». Un año más, regresa a Cabo de Plata, en Barbate, «a un entorno único cerca de las playas de Cádiz donde he vivido tantas cosas a lo largo de estos años». Allí se reencontrará este sábado con un público muy especial, a quienes transmitirá mucha energía y libertad.

El arte recorre por sus venas. No solo escribe las letras de lo que serán sus canciones, el artista ha grabado en solitario como cantautor, ha escrito libros y también ha publicado poemarios con ‘El aire que suspira entre las flores’. Juanito Makandé encuentra inspiración en la vida, en todo lo que le rodea y sobre todo, en las experiencias. El cantautor disfruta del presente, de los momentos en los que todo fluye hasta que aparece la magia, «de lo que está por venir, se sabrá en su momento».

‘El habitante de la tarde roja’ es el último trabajo del gaditano e incluye un sonido instrumental muy cuidado. Para Makandé cada disco cierra un ciclo y este nuevo álbum «representa la confirmación del sonido que he estado buscando durante mucho tiempo». Un sonido que «ha ido evolucionando a lo largo de los últimos discos». Londres ha sido la ciudad elegida para grabar el disco, en los estudios de Abbey Road, por donde han pasado artistas como The Beatles, U2, Stevie Wonder o Michael Jackson. «Vivir un momento así fue una experiencia única. El resultado fue encontrarme a mí mismo en la música y la vida», recuerda Makandé. Los estudios de Abbey Road es un lugar de culto para los artistas y grabar el disco allí «fue inspiración pura, me sentí libre musicalmente hablando».