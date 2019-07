XX FESTIVAL ISLA DEL BLUES La Isla baila a ritmo de Blues Joanne Shaw Taylor, Dani Wilde y Koko-Jean protagonizaron otra gran noche

El Auditorio del Parque Almirante Laulhé volvió a reunir a los amantes del blues en el XX Festival Isla del Blues que protagonizaron tres mujeres. Numeroso público se dio cita en este enclave de San Fernando para escuchar a tres de las mejores estrellas internacionales del blues que brillaron con luz propia en el escenario.

La primera en actuar fue Koko-Jean con su banda Koko-Jean & The Tonics. Abrió la noche con un repertorio en el que dio buena muestra de su talento y derrochó voz y energía en el escenario. Posteriormente fue el momento de otra blueswoman, en este caso la británica Dani Wilde, que encandiló con su impresionante voz. La joven ya había acudido hace unos años a este festival como invitada especial pero en esta ocasión lo hacía con su propio grupo por lo que se mostraba bastante emocionada. Por un accidente de tráfico sufrido hace unos días, no le pudo acompañar su hermano, Will Wilde, considerado uno de los mejores con la armónica. Aunque la organización ya ha anunciado que el británico se ha comprometido a estar en la Isla el próximo año.

Cerró el festival Joanne Shaw Taylor, cabeza de cartel y reconocida artista ya que se ha establecido como la estrella número uno del mundo del blues rock en el Reino Unido. Su voz de Black Country resonó en todo el parque e hizo disfrutar a un público entregado a sus canciones. Con su actuación se cerraba una nueva edición de esta cita con el blues ya consolidada y que cada año busca ir a más.