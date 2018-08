Verano Dani Martín enloquece a su público recordando ‘aquellos años locos’ Dani Martín hizo parada anoche en Sancti Petri con motivo de su gira ‘Grandes éxitos y pequeños desastres’

Cádiz Actualizado: 12/08/2018 12:29h

Anoche no era el momento ni el lugar para ponerse melancólico. A pesar de que Dani Martín regresaba a Cádiz con su gira ‘Grandes éxitos y pequeños desastres’ donde hizo un repaso a los temas que han marcado sus 18 de años de carrera; y ¿por qué no? También la vida de aquellos que se acercaron hasta Sancti Petri para disfrutar con su música. Como era de esperar no dejó indiferente a nadie y no faltaron los temas más emblemáticos de su etapa en ‘El Canto del Loco’ y de su carrera en solitario. Al compás de él, el público tarareaba las canciones más especiales de su nuevo trabajo y de su etapa pasada. Con estos temas la noche parecía presentarse melancólica porque muchos ya no tienen ‘16 añitos’, aún así Dani Martín consiguió que el público disfrutara con el recuerdo de aquellos años locos.