MÚSICA Capullo de Jerez celebra sus 50 años en la música El cantaor, que estrena nuevo disco, se reunirá con distintos artistas gaditanos el próximo 6 de noviembre en el Gran Teatro Falla

Ana Cristina Ruiz @anaruigal Cádiz Actualizado: 22/07/2019 18:02h

«Si quieres sentir la música tienes que escuchar el flamenco», así decía una de las letras que ha cantado Miguel Flores 'Capullo de Jerez', y que tiene que ver con lo que está significando el flamenco para Cádiz. Su desgarro y su voz tan peculiar sonó en el restaurante Musalima, lugar donde ha tenido lugar este lunes la presentación oficial del concierto que ofrecerá el 6 de noviembre en el Gran Teatro Falla. En este evento musical el artista celebrará que cumple 50 años en esta profesión y la publicación de su nuevo disco 'Mi música'.

Confiesa que «ha sido una cosa muy rara porque llevo sin grabar más de diez años». El artista recuerda que lo hizo con un productor y «las cosas no salieron como tenía que salir». Además, asegura que «en el arte hay muchos granujas, hice el disco y al final no tuve ni vida perfecta, ni vi nada; así que dije que no grababa ni uno más». El cantaor ha estado inmerso en crear sus propios temas y presentarlos en una gran variedad de festivales de música con el fin de «buscar que la juventud se aficione». Ahora se muestra ilusionado por 'Mi música', su nuevo disco, que le acompañará a las tablas del Gran Teatro Falla el próximo 6 de noviembre y que espera que «se llene de gente y los artistas estemos contentos». Será la segunda vez que pise el escenario del templo de los ladrillos colorados; la primera fue con motivo de un homenaje a Farina.

En la presentación oficial, Capullo de Jerez estuvo acompañado por el promotor del evento, Luis Manuel Rubio; Pedro Peñas, director artístico; Lola Cazalilla, concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz y Selu García Cossio, que también estará presente en el espectáculo junto al resto de artistas. Un ambicioso cartel en el que no solo estará presente Capullo de Jerez, también reunirá a David Palomar, Maloko Soto, Nolasco, La Chirigota del Selu, Pedro Mª Peña, Alonso Núñez 'Rancapino Chico', María Terremoto, Sergio Monroy y Diego Carrasco. Todos ellos se encargarán de hacer una noche inolvidable para el flamenco y llevar por bandera la identidad cultural de Cádiz.

El flamenco, una identidad cultural

«Dentro de nuestras nuevas políticas culturales, desde la delegación de Cultura, queremos poner en marcha la identidad popular; el sentir de la gente. Será un elemento sustancial en la construcción histórica de esta identidad gaditana», ha resaltado la concejala de Cultura, Lola Cazalilla. En este sentido, Cazalilla ha destacado que «el flamenco ha sido y es un eje transformador muy importante». El valor y la importancia que se le da al flamenco en Cádiz es uno de los motivos por los que se le dará este espacio al Capullo de Jerez ya que «ha conseguido el mérito de crear su propia identidad a través de la honestidad y no pidiendo voces prestadas; sino cantando lo que siente y lo que vive». La concejala ha sugerido que el nuevo disco podría haberse llamado «'Mi Tierra'» porque considera que es «un disco muy gaditano, no solo por la presencia de tangos y bulerías, también por los homenajes que se le conceden a los tres ejes de la música y del flamenco de nuestra tierra: Paco de Lucía, Camarón y Alejandro Sanz.

En relación a esta identidad cultural, la Chirigota del Selu también cobra vital importancia en el concierto del Capullo de Jerez. Entre risas, adelanta que «vamos a celebrar sus 50 años en la música, que no los aparenta y nosotros nuestros 30 como chirigota, que tampoco lo aparentamos». Para el autor Selu García Cossio, es un placer darle a una chirigota un espacio en este concierto flamenco. Ambos artistas saben lo que es «venir de abajo, de los barrios», ninguno de los dos «venimos del artisteo, ni lo pretendemos»; lo que quieren es cantar y hacer lo que les gusta.

Entradas a la venta

El promotor del evento, Luis Manuel Rubio ha anunciado que las entradas salen a la venta este martes en Tickentrada y en el mismo Teatro. «Tendrán un precio económico (desde 25 a 4 euros) con la finalidad de llenarlo y arropar con cariño los 50 años en la música». En relación a las entradas, la concejala de Cultura, Lola Cazalilla ha aprovechado para hablar de la polémica por el sistema de pago en el Teatro Falla, ya que «es uno de los emplazamientos que está aceptando tarjeta de crédito». Cazalilla ha asegurado que «es una decisión tomada desde la Tesorería del Ayuntamiento anteriormente a mi llegada a la delegación» y que se muestra contraria a esta medida ya que va «en una dirección opuesta a la línea que queremos conseguir de accesibilidad y de cultura inclusiva». Considera que «es una barrera para la persona que quiera acceder a la oferta cultural proyectada» y que ya se ha reunido con la tesorera «manifestándole mi disconformidad y que nos acepte otras alternativas». En esta línea, la concejala de Cultura ha avanzado que el miércoles se vuelve a reunir con ella y le recordará que «Cádiz tiene un contexto peculiar y hay que atender la realidad social con la que convivimos; sin que esto se convierta en un impedimento para que alguien se quede fuera de los teatros de la ciudad».