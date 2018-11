Wire: «El punk murió en el 77» «Los Sex Pistols ya eran una farsa cuando nació Wire, en 1976», afirma Colin Newman, voz de la banda que viene a nuestro país a presentar su último trabajo discográfico, «Silver/Lead» («Plata/Plomo»)

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Actualizado: 25/11/2018 02:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nacidos en pleno epicentro punk (Londres, 1976), Wire muy pronto se distanciaron de etiquetas gracias a una identidad inquieta, basada en la experimentación y la metamorfosis constante. Esa fidelidad puramente artística hacia la música ha limitado su popularidad a ciertos círculos, pero no les ha impedido desarrollar una influyente carrera de cuatro décadas, cuyo último capítulo, «Silver/Lead» (2017), vienen a presentarnos con una gira que pasará por cinco ciudades españolas.

—¿Por qué ese guiño a la filosofía del narco en el título del disco («Plata/plomo»)?

—(Colin Newman, voz) Fue idea de Graham (bajo). Le gustaba esa frase de los cárteles de la droga, pero, como todo en Wire, hay muchas formas de interpretarla. No tenemos una conexión especial con la filosofíadel narco, ni siquiera he visto la serie... Nosotros no proveemos de drogas de clase A ni necesitamos un ejército armado para llevar nuestro negocio (risas).

—Es su cuarto disco en esta década. ¿Se sienten más inspirados ahora que en su juventud?

—No sé si lo llamaría estar «más inspirado». Ahora todo es muy diferente a cuando teníamos veintitantos años. Desde el año 2000 toda la música de Wire, incluyendo la antigua, se publica en nuestro propio sello Pinkflag. Así que, como banda, tenemos mucho control sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Siempre estamos interesados en hacer cosas nuevas, en tomar direcciones diferentes, y a nuestro público le interesa mucho ver dónde nos llevan. Tenemos poder de decisión sobre cada paso que damos, así que, cuando hacemos un disco nuevo, es porque realmente tenemos muchas ganas de hacerlo. El próximo saldrá en 2020, empezamos a grabarlo en septiembre.

—¿Qué es más fácil de identificar el momento del nacimiento del punk o el de su muerte?

—Para mí, el punk británico se resume en dos singles, «Anarchy In the UK», de los Sex Pistols, y «New Rose», de The Damned. Por ejemplo, «Spiral Scratch», de The Buzzcocks, ya no lo considero punk. Así que el momento de su muerte estaría en 1977. El de su nacimiento es más difícil, habría que mirar a los Estados Unidos de mediados de los sesenta, a canciones como «96 Tears», de Question Mark & The Mysterians, o «Wooly Bully», de Sam the Sham & the Pharaohs. Dicho esto, creo que lo que todo el mundo entiende por punk empezó con los Ramones y The New York Dolls.

—¿De todos ellos, alguno influyó en Wire?

—Personalmente diría que no. Tampoco me gustaron nunca The Clash. Los Pistols fueron excitantes y abrieron claramente una brecha generacional, pero ya eran una farsa cuando nosotros entramos a grabar «Pink Flag» en 1976. Yo estaba más influido por los Ramones y por el «Horses» de Patti Smith, pero nunca me adscribí a la actitud punk del «año cero» y nunca dejé de interesarme por otras músicas, muchas de las cuales no eran rock.

—¿En qué escena musical ha sido más influyente Wire?

—Lo que es seguro es que no en el punk. Quizá sí en en el hardcore estadounidense. Creo que la influencia de Wire se ha dejado notar en muchas escenas, algunas de las cuales no suenan a Wire para nada. Eso es lo bueno: lo que ha influido a muchos músicos no es nuestro sonido, sino nuestra actitud y nuestra forma de crear. Aun así, no creo demasiado en las «escenas». Cada artista debe crear la suya, para que el hecho de estar «influido por» no signifique «copiar a». Eso nunca da resultados interesantes.