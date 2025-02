El tremendo error de los Goya que (casi) nadie vio

La gala de los Premios Goya habrá salido mejor o peor según el gusto de cada cual, pero en la velada del sábado se cometió un error que casi andie detectó (en redes solo fue comentado por un puñado de usuarios), pero que afeó seriamente el apartado de homenajes musicales.

Después de la actuación de Pablo Alborán intepretando «Sobreviviré» , los presentadores del siguiente premio le adjudicaron la autoría de la canción a Manzanita . Pero su autor no es otro que Paco Ortega . Él mismo ha remitido este comunicado a ABC para deshacer el entuerto:

« Esta noche en los Goya he recibido una hermosa sorpresa y también una decepción ante el poco rigor con el que se lleva a cabo una gala tan importante», dice su texto. «Una sorpresa agradable, porque una de mis canciones ha sido elegida, imagino que por Pablo Alborán, para constatar la soledad y la lucha que cada uno de nosotros tiene que librar cada día, en la vida que nos ha tocado vivir. Me ha gustado la sensibilidad y como Pablo la ha hecho suya. El arreglo y la puesta en escena, genial».

Ortega lamenta que «la cara cruz es que en una gala tan importante, retransmitida en directo por TVE, con un equipo de gente numerosísimo en sus créditos, nadie ha podido consultar en una fuente veraz, la autoría de la canción. La canción la compuse yo, Paco Ortega , para la B.S. O. de la película “Sobreviviré” de mis queridos Albacete y Menkes. Además, la compuse en dos versiones diferentes, una que cantó Manzanita y otra que cantó Estrella Morente , ambos geniales artistas y amigos que aceptaron mi invitación. Además, por dar mas datos, es la banda sonora de cine español más vendida de toda la historia ».

El artista continúa su comunicado con benevolencia: «Mis compañeros de la Academia (soy académico), estoy seguro de que no lo han hecho a propósito, pero las personas encargadas de la gala, no han hecho bien su trabajo y han causado un daño moral al autor de la obra, que soy yo y estaba presente. En el libro de la gala figura mi nombre como adaptador de la obra “Estando contigo”, que ha interpretado mi querida Celia Flores antes de recoger el Goya de honor de su madre, junto a sus hermanas.

Sí, soy el adaptador, el arreglista, el productor y el dueño del playback que generosamente y de forma altruista les he cedido para el momento . Quiero que sepáis que no estoy dolido y que sé que muchas personas saben que la obra es mía, agradezco los mensajes q me enviáis indignados. El último el del director de la película, Alfonso Albacete, que me escribe “lo siento maestro”. Yo de maestro no tengo nada, pero duele ver como ningunean a algunas personas , a la vez que nos dice en su discurso, nuestro querido presidente, lo importante que somos todos y cada uno de los que hacemos posible la gala de nuestro cine. A Dios lo que es de Dios y a Paco Ortega lo q es de Paco Ortega, con el permiso de mi queridísimo y recordado amigo Manzanita, que en paz descanse».