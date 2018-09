Un tesoro oculto de los Beatles, a la venta el 9 de noviembre La reedición del «White Album» incluirá las buscadísimas «Esher Sessions», las grabaciones de las demos del mítico disco

El 9 de noviembre, The Beatles publicarán en varios formatos el «White Album» (Apple Corps Ltd./Capitol/UMe), cuyos 30 temas del álbum han sido mezclados de nuevo por el productor Giles Martin y su ingeniero de mezcla Sam Okell en estéreo y sonido surround 5.1, junto a 27 demos en acústico de los principios y 50 tomas de sesión, la mayoría de las cuales nunca han salido a la luz en ningún formato anteriormente. Se trata de las Esher Demos, grabadas durante la última semana de mayo, cuando The Beatles se reunían en la casa de George en Esher (Surrey) para grabar las demos acústicas de las 27 canciones que habían estado componiendo en Rishikesh (India) entre febrero y abril, cuando se apuntaron a un curso en la Academy of Transcendental Meditation del Maharishi.

Estas 27 grabaciones se incluyen en las ediciones deluxe y súper deluxe de la reedición, extraídas de los cuatro pistas originales. Veintiuna de estas demos se grabaron durante las consiguientes sesiones de estudio, y 19 fueron acabadas e incluidas en «The White Album». Hasta ahora, sólo habían circulado en versiones pirata entre coleccionistas.

La edición deluxe de 3 CDs se presenta en formato digipack en relieve e incluye el poster y los retratos fotográficos además de un libreto de 24 páginas que resume el libro de la edición súper deluxe. La edición (limitada) de 4 LP incluye un cuadernillo de 4 páginas, el 2 LP en exacta reproducción al original, el poster y los retratos fotográficos, junto al doble LP con las Esher Demos con cubierta en relieve.

La reedición de «The White Album» es una de las más importantes a nivel histórico. Aquel noviembre de 1968, millones de vinilos dobles se enviaban a las tiendas de todo el mundo en previsión del evento más esperado del año: el 22 de noviembre se publicaba «The BEATLES» (el que se terminaría conociendo como el White Album). Con su noveno álbum de estudio, The Beatles embarcaron al mundo en un nuevo viaje, abriendo el disco en la cara A con la excitante ráfaga de un jet acompañando la voz de Paul McCartney en «Back In The U.S.S.R.», seguida de «Dear Prudence», donde John Lennon insta a su amiga y a todo el mundo a mirar «a su alrededor». George Harrison imparte sabiduría eterna en «While My Guitar Gently Weeps», en la que canta, «con cada error es seguro que estamos aprendiendo». «Don´t Pass Me By» es la canción de Ringo Starr que marca su primer crédito como compositor en solitario en un álbum de The Beatles. Durante 50 años, The White Album ha invitado a los que lo han escuchado a ir más allá y experimentar la amplitud y ambición de su música, deleitando e inspirando a cada nueva generación.

«Hemos dejado a la banda del Sgt. Pepper tocando en los soleados Elysian Fields y ahora estamos marchando en nuevas direcciones sin un mapa», dice Paul McCartney en su introducción para los nuevos formatos del White Album. Es la primera vez que el White Album de The BEATLES ha sido remezclado e incluye demos adicionales y grabaciones de aquellas sesiones. La nueva extensa edición es la continuación de la aclamadísima edición de aniversario del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 2017.

Para crear el nuevo estéreo y las mezclas en sonido surround 5.1 para el White Album, Martin y Okell trabajaron con un experto equipo de ingenieros y especialistas en restauración del sonido en los estudios Abbey Road en Londres. Todos los nuevos formatos incluyen la nueva mezcla en estéreo de Martin, extraídas directamente de los cuatro y ocho pistas originales. La nueva mezcla de Martin se guía por la mezcla en estéreo original de su padre, George Martin. «Al remezclar el White Album, hemos intentado acercarte lo más posible a lo que eran The Beatles en el estudio», explica Giles Martin en la introducción de la nueva edición. «Hemos quitado las capas de la ‘cebolla de cristal '(‘Glass Onion') con la esperanza de sumergir a los viejos y nuevos fans en uno de los álbumes más inspiradores y diversos que se hayan realizado nunca».