El terrible batacazo de Lady Gaga en plena actuación

La artista Lady Gaga ha sufrido una caída en plena actuación durante su último concierto en Las Vegas. La estrella invitaba a subir al escenario a un fan.

Cuando lo lo hizo, Gaga se subía de un salto a sus brazos, pero el hombre pierde el equilibrio y ambos se precipitan fuera del escenario, según la BBC.

A pesar de lo aparatoso de la caída («Pensábamos que se había muerto», afirma un asistente), la artista regresa a las tablas con el fan para entonar «Million Reasons».

«Alucinante», dice en ese momento Gaga, «Nos queremos tanto el uno al otro que nos caemos del escenario. Hemos caído en los brazos del otro. Somos como Jack y Rose en el Titanic. Deberíamos tomarnos un té después de esto», bromeaba la diva del pop.

Pero la preocupación de sus seguidores permanece, ya que Gaga sufre fibromialgia (una lesión de cadera obligaba a la artista a cancelar su gira «Born This Way»). Sin embargo, ella misma se encargó de disipar cualquier duda acerca de su salud y también tranquilizaba al fan que había provocado la caída: «No te preocupes. Todo está bien. No es tu culpa. ¿Me prometes que te perdonas a ti mismo desde ya por lo que acaba de ocurrir?»,

Lady Gaga fell off the stage and then proceeded to kill the Bad Romance choreography like nothing ever happened. The level of professionalism... far too much! pic.twitter.com/X6EFxhlGIL