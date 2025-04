Steven Tyler entra en rehabilitación tras una recaída en su adicción a las drogas, y cancela la gira de Aerosmith

Con el paso de las décadas, Aerosmith ha terminado convirtiéndose en un grupo de rock familiar, suave e inofensivo. Pero entre bambalinas, su líder Steven Tyler nunca ha dejado de ser un salvaje con impulsos incontrolables. Prueba de ello es que esta semana, a sus 74 añazos, ha tenido que ingresar en una clínica de rehabilitación por una fuerte recaída en su adicción a las drogas.

Así lo ha anunciado la banda a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que se informa de la suspensión de su residencia en Las Vegas durante junio y julio, y de la cancelación de todas las fechas de su gira al menos hasta el próximo mes de septiembre . «Como muchos de ustedes saben, nuestro amado hermano Steven ha trabajado para mantenerse sobrio durante muchos años. Después de la cirugía del pie para prepararse para los escenarios y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, recientemente recayó e ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación. Seguiremos con nuestras fechas de 2022 a partir de septiembre y les informaremos de cualquier actualización tan pronto como podamos. Estamos devastados por haber causado molestias a tantos de ustedes, especialmente a nuestros fans más leales que a menudo viajan grandes distancias para experimentar nuestros espectáculos. Gracias por su comprensión y apoyo para Steven durante este tiempo. A quienes compraron su entrada a través de Ticketmaster, ésta le será reembolsada y recibirá un correo electrónico en breve con los detalles; de lo contrario, comuníquese con su punto de compra para obtener información sobre las devoluciones».

El concierto que el grupo tenía en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid , el próximo 4 de junio, ya estaba cancelado desde el pasado mes de febrero, cuando la banda suspendió toda la gira europea por «la pandemia».

Steven Tyler y el guitarrista Joe Perry fueron apodados los 'Toxic Twins' ('los gemelos tóxicos') en los ochenta por sus excesos. A mediados de aquella década, Tyler entró por primera vez en rehabilitación por la presión de sus compañeros John Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford, cosa que no llevó del todo bien en un primer momento. «Me llevó muchos años superar la ira de que me enviaran a rehabilitación mientras ellos se iban de vacaciones. Pero hoy, estoy agradecido y les debo a ellos el haber recobrado la sobriedad», confesó en una entrevista con el medio Haute Living.

Personalidad adictiva

Durante un tiempo pareció tener el tema controlado, pero en 2009 tuvo otra grave recaída que le condujo a su segundo ingreso en rehabilitación del que habló en otra entrevista con GQ: «Lo que sucede con las drogas es que funcionan al principio, pero no al final. No te llevan a nada más que a la cárcel, la locura o la muerte . La gente aún nos quiere ver por un millón de dólares por noche. Y eso es lo que está en riesgo si vuelvo a consumir. Y mis hijos. Mis gatos. Mis perros. Mi hermosa casa en Maui. Mi novia. Todo eso estaría en peligro». Tyler es padre de cuatro hijos adultos: Liv, de 44 años; Mia, de 43; Chelsea de 33; y Taj, de 31. Su pareja desde 2016 es su ex asistente personal Aimee Preston.

Tyler nunca ha escondido su problema, y de hecho ha hablado sobre él a tumba abierta en numerosas ocasiones. En 2018, confesó en la cadena Fox: «Tengo una personalidad adictiva, así que encontré ciertas drogas que me encantaron y no me detuve hasta el punto de lastimar a mis hijos, engañar a mi familia, lastimar a mi banda. Hubo un momento en que no tenía una banda, y por eso no me importaba».

Tyler comenzó a abusar de las drogas a una edad muy temprana . De hecho, fue expulsado del Roosevelt High School en Yonkers por esa razón. Y evidentemente, cuando alcanzó el estrellato con Aerosmith la cosa fue a peor. «Cuando estás drogado y creas algo de la nada, y después todo el mundo está cantando las malditas canciones que escribiste drogado, es difícil pensar que las drogas no fueron la razón por la que alcanzaste el éxito». Tras pasar décadas enganchado, reveló cuánto se había gastado aproximadamente en cocaína , después de que saltara un rumor que decía que la cifra alcanzaba los veinte millones de dólares . «No tanto», dijo el cantante. «Siendo realista, serían unos cinco o seis. Pero no importa. Se podría decir que esnifé la mitad de Perú, y bueno, ya sabes... es lo que hice».

Su compañero de banda Joe Perry, el otro 'Toxic Twin', confesó sus problemas con las drogas en sus memorias 'Does the noise in my head bother you?' ('¿Te molesta el ruido de mi cabeza?'), en el que reveló que también estuvo décadas consumiendo marihuana, cocaína, OxyContin, heroína, metanfetamina, metadona y LSD.