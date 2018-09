La radio pública israelí pide perdón por emitir a Wagner, el músico preferido de Hitler Los responsables de la emisora lo achacan a un error del editor artístico

La radio pública israelí (KAN) se ha visto obligada a pedir perdón a sus oyentes por emitir música de Richard Wagner, el compositor preferico de Adolf Hitler. Los responsables de la emisora lo han justificado como un error.

El viernes pasado, la emisora Kol HaMusica puso en antena fragmentos de la ópera «El ocaso de los dioses» («Götterdämmerung»), cuarta parte de la tetralogía «El anillo del nibelungo», lo que provocó numerosas quejas por parte de los oyentes.

No existe en Israel ninguna ley que prohíba la emisión de obras de Richard Wagner, al que se considera en aquel país un músico antisemita, con ideas misóginas y anticipadoras de la ideología nazi de pureza racial. Sin embargo, las orquestas y los auditorios evitan hacerlo debido a las fuertes protestas y los disturbios que se han producido cada vez que se ha programado.

Un portavoz de la emisora dijo que «las directivas de la corporación de radiodifusión israelí permanecen donde han estado durante años: la música de Wagner no se emitirá en Kan the Voice of Music». «Es fácil comprender -siguió- el dolor que provoca su transmisión entre los superviviente del Holocausto de nuestra audiencia. El editor se equivocó en su elección artística al seleccionar esta pieza, y fue una decisión pública equivocada. Pedimos disculpas a nuestros oyentes».

Por otra parte, Jonathan Livny, fiscal y presidente de la Sociedad Wagner de Israel, «saludó» la reproducción del compositor alemán en la radio pública. «No se están reproduciendo las opiniones del compositor, sino la maravillosa música que él creó», dijo Livny, él mismo un hijo de un sobreviviente del Holocausto. «Quien no quiera escuchar la música puede apagar la radio», sentenció.