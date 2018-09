Los Punsetes: «Muchos grupos que "molan" luego están pendientes de mierdas como "Operación triunfo"» La gira de la banda madrileña llega a su fin hoy en La Riviera

Son pocos, pero hay grupos que no necesitan decir que van por libre, que ya lo dejan bien claro con su actitud cuando se dejan ver y oír en un escenario. No buscan fortuna y gloria, no pertenecen a la primera división del pop español y no les preocupa tener que pelear eternamente en los puestos de ascenso. Su posición en la tabla les da exactamente igual. «Lo de la profesionalización, que es una palabra muy fea, es un tema que no entendemos por qué llama tanto la atención», dice su guitarrista Jorge García. «Es innegable que nos va cada vez mejor, pero no estamos cerca de dedicarnos exclusivamente a esto. ¿No sabes cómo está el alquiler en Madrid?».

El quinteto capitalino quizá no pueda vivir aún de la música, pero su reputación y popularidad dentro de la escena independiente es indiscutible, y no hay duda de que la gira que hoy clausuran en La Riviera ha servido para agrandar su base de fans. «Pues sí, ha servido para eso», asiente García. «Sentimos que el grupo sigue creciendo con cada disco y eso nos alegra. Quizá con este álbum se haya notado ese crecimiento un poco más que con los anteriores No sé si hemos tocado techo, ya veremos, ¿no? Algún día llegará el momento en el que lo descubramos».

El álbum al que se refiere es «¡Viva!», una vitriólica oda al «odio bien dirigido, que es extremadamente sano», describe el guitarrista. «Hay que saber en todo momento dónde estás y qué significa lo que haces. Y hay que decir qué cosas te gustan y cuáles no, sin importarte si a alguien le molesta. La verdad es que terapéutico sí que es, pero dura solo un rato. Aunque a veces te acuerdas de alguna frase que colaste en alguna canción dirigida a una persona en concreto, y dices,“joder, qué bien colada está”».

Procaz estilo

Aunque ya hay varias bandas que son claramente herederas de su procaz estilo lírico, Los Punsetes nunca se han «preocupado de crear escuela, y no tengo muy claro que la hayamos creado», opina García que, de pronto, saca el colmillo Punsete para soltar una dentellada a algunos coetáneos de la escena «indie». «Hay mucha gente y muchos grupos que supuestamente molan y que luego están demasiado pendientes de mierdas comoOperación Triunfo. Pero cada uno es muy libre de hacer lo que quiera».

Ellos, que sólo hacen reflexiones sobre el futuro de su proyecto musical «en la furgoneta, sobre la marcha», seguirán pisando el acelerador sin pensárselo demasiado para llevar las vitamínicas canciones de Los Punsetes a cuantos más sitios, mejor. «Tenemos unos cuantos temas por terminar, y hemos planeado entrar a grabar en breve, así que parar no vamos a parar nada».