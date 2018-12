La Pegatina: «Ya no queremos hacer giras en furgoneta, queremos trailers» La banda celebra «La Fiesta Más Grande del Año» en Madrid

Nacho Serrano

A los miembros de la big-band catalana La Pegatina les gusta hacer cosas inesperadas, cosas que sorprendan a sus fans. Por eso, para su próximo concierto en el Wizink Center pusieron en marcha una original iniciativa más para sumar a su historial de pequeñas locuras: todas las personas que demuestren que se llaman Mari Carmen entrarán gratis, en honor a su hit «Maricarmen» de 2011. «Ya hemos cerrado el cupo de maricármenes», explicaba hace unos días su cantante Adrià Salas. «Habrá unas cuatrocientas o así, y de entradas generales vamos por las ocho mil».

Una semana después de estas palabras de Salas se agotaron las entradas para este concierto, bautizado «La Fiesta Más Grande del Año» y organizada por todo lo alto para celebrar sus quince años de carrera. Y es que La Pegatina contará con las colaboraciones de Rozalén, Rayden, Arco. El Niño de la Hipoteca, Arkano y La Balkan Paradise Orchestra, en un gran espectáculo con dirección artística a cargo de la compañía de teatro Yllana.

«Siempre intentamos dar un paso más, hacer las cosas más potentes. Por eso vamos a tener en cuenta incluso el vestuario, los efectos especiales», asegura el cantante. «Entre nosotros decimos en plan de broma que va a ser como un "show" de Lady Gaga, pero a nuestra onda».

Paso por OT

Ante este colosal despliegue escénico y logístico, podría pensarse que La Pegatina está tocando techo. Pero eso sería equivocarse, según Salas. «¡Qué vamos a tocar techo! No, no, al revés, esto es como el inicio de algo. Ya no queremos hacer giras en furgoneta. Nosotros siempre veíamos a grupos indies que hacen sus giras con trailers, y queremos eso, queremos crecer. A nivel musical también hemos dado un paso muy importante con nuestro último disco, así que ahora tenemos que ver cómo afianzar eso».

Parte de ese crecimiento también dependerá de su apertura a espacios que hace unos años no hubieran si quiera considerado, como la academia de Operación Triunfo, cuyos alumnos recibieron su visita hace unas semanas. «Vimos que iban El Kanka, Rozalén, Antílopez, Arnau Griso... y a mí me mola que sean los propios concursantes quienes pidan esas visitas, y que sean quienes están metiendo un poco a los grupos alternativos a la televisión. Además, uno de los chavales que concursa en al edición de este año tenía un grupo de versiones con el que tocaba canciones nuestras. Es del pueblo de al lado del nuestro, y ya sabíamos de él, así que nos hizo mucha gracia visitarle. También nos daba mucha curiosidad ver cómo es eso por dentro, y la verdad es que flipamos con lo bien que está montado».