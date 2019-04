La Pegatina: «Los concursantes de O.T. ahora son más listos» Su popularidad acaba de ser relanzada gracias a la elección de su canción «La venda» para Eurovisión

Seguir Nacho Serrano @REVISTA_HRB Actualizado: 19/04/2019 01:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras el jarro de agua fría que ha supuesto la cancelación del festival San San que iba a tener lugar este fin de semana, debido a una alerta por fuertes vientos y lluvia, la temporada de festivales al aire libre volverá a tomar impulso en pocos días con citas como Viña Rock. El encuentro musical que tiene lugar en Villarobledo (Albacete) contará con un variado elenco de artistas que incluye a Rozalén, SFDK, Beret, Natos y Waor, Berri Txarrak, Barón Rojo, La M.O.D.A. o Los Auténticos Decadentes.

También estarán La Pegatina, cuya popularidad acaba de ser relanzada gracias a la elección de «La venda» como canción representante de España en Eurovisión. Actuarán en Benicasim hoy y mañana. «Me lo propuso mi compañía, Warner, y acepté porque sí que creo que soy capaz de escribir canciones para otros artistas», explica su autor, Adriá Salas, que experimentó «un subidón de energía alucinante» cuando supo que su tonada había sido la elegida.

Para Salas, esta inesperada sinergia entre La Pegatina y Operación Triunfo (el representante es uno de sus concursantes, Miki) demuestra que el concurso ha cambiado, y que «de allí ya no sólo salen artistas “producto”. Los sigue habiendo, pero ya no son los únicos. Mira el caso de Amaia. Al parecer su hermano es abogado y le llevó los temas legales para que al salir del programa tuviera libertad para hacer la música que quisiera. Ahora los chavales que entran son mucho más listos, y no quieren cometer los mismos errores que cometieron sus predecesores».

A Salas incluso le parece que las nuevas generaciones de «triunfitos» están ayudando a cambiar ciertos comportamientos que «por normalizados que estén, siguen sin estar bien». Se refiere a las expresiones «misóginas u homófobas», como la de la «mariconez» que desató tanta polémica hace unos meses. «Entiendo que haya gente que piense que hay demasiada corrección política», opina el cantante. «Pero también creo que esos detalles ayudan a perpetuar la homofobia. Es raro cambiar la letra de un hit, pero entiendo que, para los chavales, cantar eso iba en contra de sus ideas».