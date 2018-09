Pedro Guerra: «Intento tomar distancia con el aura de leyenda que le ven a "Golosinas"» El cantautor canario reedita el álbum con el que empezó su carrera en solitario, en 1995

«Golosinas», el primer disco en solitario de Pedro Guerra, es la Piedra Rosetta de la canción de autor en España. El álbum que enlazó el lenguaje de cantautores clásicos como Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute o Joaquín Sabina con nuevos códigos que abrieron las puertas a Marwan, Ismael Serrano, Andrés Suárez o Luis Ramiro. En palabras del propio Pedro, ahora sin coleta y con la testa poblada de canas de veteranía, «“Golosinas supuso el comienzo de todo. Ahora se cumplen 25 años desde que llegué a Madrid y esos dos años que estuve trabajando en el Libertad 8 son el contenido de "Golosinas". Es una colección de canciones que en muchos casos surgieron en esos conciertos y que reflejan todo lo que yo estaba viviendo en esos años. Es importantísimo para mí porque fue mi disco de presentación y contiene todo lo que yo había aprendido de la música hasta entonces, tanto a través de las canciones como al subirme a un escenario».

Ahora reeditado con canciones remasterizadas y cuatro regrabadas junto a Pablo López («Deseo»), Rozalén («Las gafas de Lennon»), Juanes («Peter Pan») y Vanesa Martín («Contamíname») «Golosinas» fue originalmente grabado en directo, en un estudio con público para así captar la magia de las míticas noches en el mítico café madrileño en las que Pedro fue conquistando fans gracias a la profundidad y frescura de sus composiciones. Fue la confirmación de lo que ya era un secreto a voces, la irrupción en la industria musical de un joven cantautor casi desconocido que había conseguido el año anterior que su canción «Contamíname», versionada en directo por Ana Belén y Víctor Manuel, fuese galardonada con un Premio Ondas y se convirtiese en una de las canciones del año 1994.

¿Cómo surgió la idea de reeditar su primer disco?

La idea fue mía, lo que quería era presentar una edición remasterizada, y que contara con algunas colaboraciones para darle más interés. El disco acaba de cumplir 23 años, pero la cifra importante no es 1995, sino 1993, que es cuando llegué a Madrid y empecé a actuar en Libertad 8. Las canciones tomaron forma allí, y yo considero que me formé como compositor en aquella época. Después, con los años, maduré también en otros sentidos que tienen que ver con la profesión, con el oficio, pero esos meses fueron vitales para mí como escritor de canciones, y por eso la efeméride realmente importante es ahora.

Supongo que el ambiente que por entonces se respiraba en Libertad 8 será similar al de ahora.

Sí, afortunadamente no ha cambiado en esencia. Es un sitio muy pequeñopero muy bien aprovechado. Lo que más me gusta es que debe ser la sala donde más respeto se brinda al artista, donde se le escucha con más silencio. La sala tiene un barra para tomar copas, pero está apartada del escenario, así que los que quieren charlar y emborracharse pueden hacerlo sin molestar (risas). Cuando llegué por primera vez yo era timidísimo, y allí aprendí, entre otras cosas, a interactuar con el público y a disfrutar de su mirada.

Los primeros avances del disco fueron «Las gafas de Lennon», con Rozalén, y «Deseo», con Pablo López.

Sí, Rozalén también pasó por Libertad 8, y tengo una muy buena relación con ella. Pablo López es quizá el que más alejado está de mi estilo, pero su manera de componer me parece tremendamente potente, me gusta mucho cómo se expresa con esa fuerza tan arrolladora.

He preguntado a algunos de estos artistas qué significa para ellos «Golosinas», y todos lo consideran un disco legendario.

Sí... Sé que muchos le ven ese aura de leyenda, pero no debo ser yo quien diga que es un disco legendario. Yo intento tomar distancia con eso, y verlo simplemente como lo que es para mí, una colección de canciones que describen un momento y un lugar, que te pueden transportar hasta él pero que también puedes disfrutarlas viviendo el presente a tope.

¿Cómo serán las presentaciones de esta reedición en directo? ¿Intentará recrear el ambiente de Libertad 8?

Durante una parte de los conciertos será algo parecido, sí. Habrá momentos en los que actuaré en formato trío, acompañado de un bajista y un baterista, y otras más íntimas, en las que me quedaré solo con mi guitarra. Si las agendas lo permiten, espero poder contar con algunos de los colaboradores durante la gira.

¿Tiene planes de grabación de nuevo material?

Sí, el año que viene, cuando termine los conciertos de esta nueva gira de «Golosinas» entraré al estudio para grabar nuevas canciones que he estado componiendo.

Como autor esencial de la escena musical española, me gustaría conocer su opinión respecto a «la Rueda»

Se han creado dos bandos, uno a favor y otro en contra, y cada uno defiende sus argumentos. Puedo entender que haya músicos que quieran rentabilizar sus creaciones como estimen oportuno, pero a mí me parece que no es justo que unos artistas que muestran su música a una hora con poquísima audiencia recauden mucho más dinero por derechos de autor que otros que hacen lo mismo en prime-time. No tiene ningún sentido, y es normal que uno de esos bandos se sienta discriminado.

FECHAS GIRA PEDRO GUERRA «GOLOSINAS»

02/11/18 Lanzarote – Teatro Salinero de Arrecife

03/11/18 Fuerteventura – Palacio de Congresos de Puerto de Rosario

04/11/18 Las Palmas – Auditorio Alfredo Kraus

23/11/18 Tenerife – Auditorio Teobaldo Power de La Orotava

24/11/18 La Palma – Terrero de Lucha de los Llanos de Aridane

30/11/18 La Línea de la Concepción – Palacio de Congresos

16/01/19 Madrid – Teatro Circo Price

18/01/19 Valencia – Palau de les Arts

09/02/19 Murcia – Teatro Circo

16/02/19 Barcelona – Palau de la Música

01/03/19 Bilbao – Teatro Campos Elíseos

14/03/18 Sevilla – Cartuja Center