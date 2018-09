Paul McCartney: «John Lennon solo alabó una de mis canciones» Así lo ha desvelado el músico en una entrevista que se emitirá este domingo

John Lennon solo alabó una de las canciones escritas por Paul McCartney cuando ambos formaban parte de The Beatles. Así lo ha desvelado McCartney en una entrevista que se emitirá este domingo en el programa «60 Minutes» de la cadena estadounidense CBS.

«John me hizo un cumplido una vez. Fue solo una vez en todo el tiempo» y fue por «Here, There and Everywhere», una canción del álbum «Revolver» que el grupo sacó en 1966. «Justo cuando terminé la canción, John me dijo: 'Esa es una canción realmente buena, amigo. Me encanta esa canción'. Y yo me quedé como, '¡Sí! ¡Le gusta!'», recuerda McCartney.

El autor de himnos como «Yesterday» o «Let it Be» reconoce en la entrevista que tanto él como Lennon eran muy competitivos a la hora de escribir canciones. Tanto, que era muy inusual que Lennon alabara su trabajo, por lo que asegura que lo «recuerda todo de aquel día». «Es realmente patético», reconoce McCartney, que asegura que él sí le decía a su compañero que su trabajo era bueno.

«Normalmente tenía que estar un poco borracho (para hacerlo). Eso ayudaba», agrega sonriendo. Pero asegura que pese a esa rivalidad, fueron muy amigos y enseña al periodista una fotografía en la que aparece con Lennon, sentados juntos en un estudio de grabación examinando las letras de una canción. Una imagen «muy especial» para McCartney. «Me recuerda lo felices que éramos juntos», agrega.