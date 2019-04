Ozzy Osbourne pospone todos sus conciertos hasta 2020

Siguen las malas noticias para Ozzy Osbourne (Birmingham, 1948). Si en enero el rockero británico tuvo que cancelar la gira europea prevista para los primeros meses de 2019, ahora se ha visto obligado a pospone todos sus conciertos hasta 2020. El motivo es un accidente sufrido durante la recuperación de la neumonía por la que estuvo varios días hospitalizado y en la UCI en febrero.

«Ozzy pospone todas las fechas de su gira mientras se recupera de una lesión sufrida mientras se enfrentaba a una neumonía. Ozzy se cayó en su casa de Los Ángeles, agravando las lesiones de hace años que requirieron cirugía», explica el perfil oficial del ex integrante de Black Sabbath en Twitter.

OZZY will postpone all his tour dates as he recovers from injury sustained while dealing with pneumonia. Ozzy fell at his Los Angeles home aggravating years-old injuries (from his 2003 ATV accident) that required surgery.



Shows will be rescheduled beginning in Feb 2020