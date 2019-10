Novedades Carminha se meten en «Fariña» Hablamos con el grupo compostelano, que actúa este fin de semana en Barcelona y Valencia con entradas agotadas, y que acaba de lanzar la canción «Qué mal vai ter?», compuesta para la adaptación teatral de la serie de televisión sobre el narcotráfico gallego

Desde que publicaron «Ultraligero» (Ernie Records, 2019) el pasado mes de febrero, Novedades Carminha no han dejado de colgar el cartel de «no hay entradas» con días o semanas de antelación. Y si antes de verano ya sucedió en ciudades como Madrid, Barcelona o Santiago de Compostela; en la que será su gira de otoño-invierno sigue ocurriendo. No hay entradas para verlos este fin de semana en la Sala Apolo de Barcelona y en la Sala Moon de Valencia; del mismo modo que tampoco quedan para verlos la próxima semana en El Gran Café de León; o a finales de mes en Vigo, en el marco del Vibra Mahou Fest. Además de poder disfrutar de su directo con entrada libre en la Festa do Marisco de O Grove o el WOMAD de Las Palmas; se ha cambiado la ubicación del concierto de Coruña a la Sala Pelícano, tras agotar las localidades del concierto que inicialmente iba a celebrarse en el Inn Club. A estas fechas ahora suman algunos de los primeros conciertos de principios de 2020: ya están a la venta las entradas para los bolos que ofrecerán en ciudades como Vitoria-Gasteiz, Zaragoza y Palma de Mallorca.

Además, el combo compostelano acaba de lanzar «Qué mal vai ter?» canción compuesta expresamente para la adaptación teatral de la serie de televisión «Fariña», uno de los últimos fenómenos de la ficción española, y adaptación a su vez del homónimo libro en el que el periodista Nacho Carretero hacía un recorrido por la historia del narcotráfico en Galicia.

La canción no solo sirve como BSO para la adaptación de esta obra convertida en exitosa serie de televisión en Antena 3 hace poco más de un año; sino que pone de manifiesto el espíritu de la Galicia colombianizada de los años ’80 y ’90 a través de un registro sonoro que se debate «entre el bolero, la bachata, la canción melódica y el "croonerismo" alternativo».

«Laureano Oubiña ha acabado convertido en un icono freak que se pasea de feria en feria»

Enhorabuena por «Que mal vai ter?», me parece un tema fantástico. ¿Cómo surgió la oportunidad y cómo se desarrolló el proceso creativo de la canción?

Muchas gracias. Nos llamaron por teléfono Nacho Carretero y Touriñán, que son el escritor del libro Fariña y uno de los actores y productor y nos comentaron que le encajaba el estilo de algunos de nuestros temas para la adaptación teatral de «Fariña». Nosotros seguimos con atención todo lo que pasó con el libro, que al final es un reportaje amplio sobre algo que nos tocó vivir y que de alguna forma está latente en nuestros días. A nosotros nos encajaba esa idea de hacer un tema que sonara a fiesta popular de finales de los ochenta y los noventa, porque es como echar la vista al lugar donde seguramente hemos escuchado muchos clásicos por primera vez. Estamos contentos de que hayan pensado en nosotros. Es una canción que está hecha ad hoc para esa obra de teatro, de hecho lo subimos a última hora a YouTube para que la gente que no pueda ir a verla, por lo menos se pueda poner la canción en casa.

Los años en los que transcurre «Fariña» les quedan lejos evidentemente, pero ¿dirín que en Galicia aún hay huellas de aquella época tan convulsa?

Según dicen los que saben, esta es una época de mucha actividad de los narcos. Suponemos que han aprendido a llamar menos la atención y a ser menos ostentosos, y ya no van en Ferrari a por el pan. Igual sí, pero no lo hemos visto nunca. Lo que nosotros vemos son tremendas casas de piedra a pie de carretera y a Laureano Oubiña convertido en un icono freak de la época que se pasea de feria en feria. También conocemos a algún camello, pero de menudeo.

Han sido de los primeros que han pulverizado complejos acerca de la relación de los grupos de guitarras con la nueva ola urbana. ¿Cómo ven la evolución de este nuevo escenario de simbiosis? ¿Tienen algo más entre manos?

Es algo que ocurrió de forma natural. A nosotros nos gusta la música, no solo un determinado tipo de música. Supongo que es normal que busquemos las nuevas vías de desarrollo y la amplitud artística para seguir expresándonos y no aburrirnos. Cuando sale una nueva ola que nos llama la atención creemos que lo que mejor nos viene es aprender de ellos. Luego nos juntamos en el estudio e igual que se puede pensar que nos distancian muchas cosas, son muchos más los puntos de conexión: en lo emocional, en lo artístico y en como gestionamos nuestras carreras. Siempre tenemos cosas entre manos, pero hasta que los temas estén masterizadas y con el lazo puesto para regalo no soltamos prenda.

¿Cómo vn el recorrido de «Ultraligero» siete meses después de su salida? Con cada disco habéis dado un paso hacia delante para hacer más grande el nombre de Novedades, pero con este quizá ha sido como una zancada?

Todavía ha pasado muy poco tiempo para verlo en perspectiva. Vemos que agotamos las entradas un mes antes de llegar a los sitios y que nuestras canciones tienen millones de reproducciones. Es buena señal, porque significa que lo que tu haces emociona a mucha gente, pero nosotros tampoco estamos pendientes de petarlo o no petarlo, porque sentimos que eso nos desvía del camino de alguna manera. Al final lo que intentamos es saborear el proceso, estar contentos por poder hacer música, porque somos cuatro colegas haciendo lo que nos da la gana y ese es el triunfo... Poder conocer a mucha gente muy interesante y poder gozarlo muy fuerte cada vez que vamos a tocar por ahí es una maravilla. «Ultraligero» de alguna forma es el principio de como queremos hacer las cosas a partir de ahora. Cada vez estamos más engrasados como banda, a nivel personal y a nivel musical somos autosuficientes, probamos muchas cosas nuevas en el estudio y hay muchísimo margen de crecimiento en los próximos meses y años.

Con «Verbena» ha ocurrido algo especial, ¿verdad? La usan en muchísimos sitios como sintonía para elevar el ánimo.

Sí, fue un tema que hicimos en dos o tres días y lo grabamos al cuarto. Cuando se lo enviamos a nuestra discográfico dijimos que queríamos sacarlo de una semana para otra, sin promo y sin nada, porque nos quemaba en las manos. Casi nos matan. Al final la gente poniéndola en sus fiestas, los djs pinchándola en clubes, en radios, la gente que viene a vernos han hecho la canción suya y a su vez una de nuestras canciones más conocidas. Pronto sacaremos otras mejores, eso si.