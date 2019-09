Muere Ric Ocasek, cantante de The Cars, a los 75 años El cantante fue hallado inconsciente la tarde del domingo en su apartamento de la zona de Gramercy Park por su exesposa, la exmodelo de origen checo Paulina Porizkova. Al parecer la muerte le sobrevino por causas naturales

El que fuera cantante del grupo de «new wave» The Cars, Ric Ocasek, de 75 años, fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan, informó hoy el New York Post citando fuentes policiales.

El cantante fue hallado inconsciente la tarde del domingo en su apartamento de la zona de Gramercy Park por su exesposa, la exmodelo de origen checo Paulina Porizkova.

Según las fuentes, al parecer la muerte le sobrevino por causas naturales.

«Qué triste. Un gran escritor, cantante, jugador, productor», dijo el compañero de rock clásico Peter Frampton en Twitter sobre Ocasek. «Mis pensamientos están con su familia. Descansa en paz».

Ocasek, nacido Richard Theodore Otcasek en Baltimore en 1944, conoció al bajista y futuro compañero de banda Benjamin Orr después de mudarse a Cleveland para la escuela secundaria.

La pareja se unió con el guitarrista Elliot Easton, el tecladista Greg Hawkes y el baterista David Robinson para formar el Carsin Boston a mediados de la década de 1970. Ocasek fue el compositor principal, cantó voces principales en la mayoría de las canciones y tocó la guitarra rítmica.

Ocasek y su banda The Cars saltaron a la fama en 1978, con un álbum homónimo que incluyó éxitos como «My Best Friend's Girl» y «Just What I Needed».

La banda se separó en 1988 y Orr murió de cáncer pancreático a los 53 años en 2000. Los miembros sobrevivientes se reunieron para un álbum final, «Move Like This», en 2010. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock 'n' Roll en 2018.

Después de la disolución final de los Cars, Ocasek, quien a menudo habló de su aversión por las giras, produjo docenas de álbumes, lanzó material en solitario, escribió poesía e hizo arte visual.

Ocasek se casó tres veces y tuvo seis hijos, dos de cada relación.