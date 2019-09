Las mejores canciones de rock de los '60 en la lista RockFM 500 La década prodigiosa deja una buena ristra de canciones favoritas de la historia del rock para los oyentes de la emisora

Los años sesenta fueron los de la explosión definitiva del rock'n'roll, y por supuesto, la lista ROCKFM 500 con las mejores canciones de la historia del género lo refleja, con un total de 75 clásicos escogidos por la audiencia.

5 THE ROLLING STONES - SATISFACTION (I CAN'T GET NO)

7 BOB DYLAN - LIKE A ROLLING STONE

17 THE DOORS - BREAK ON THROUGH (TO THE OTHER SIDE)

18 THE BEATLES - HEY JUDE

19 THE WHO - MY GENERATION

25 BOB DYLAN - BLOWIN' IN THE WIND

26 STEPPENWOLF - BORN TO BE WILD

30 LED ZEPPELIN - WHOLE LOTTA LOVE

37 JIMI HENDRIX - PURPLE HAZE

39 THE ANIMALS - THE HOUSE OF THE RISING SUN

40 THE ROLLING STONES - GIMME SHELTER

44 DAVID BOWIE - SPACE ODDITTY

45 THE DOOR - SLIGHT MY FIRE

47 ARETHA FRANKLIN - RESPECT

54 JANIS JOPLIN - PIECE OF MY HEART

55 THE ROLLING STONES - SYMPATHY FOR THE DEVIL

56 THE BEATLES - HELP!

66 MAMAS & THE PAPAS - CALIFORNIA DREAMIN'

68 JOE COCKER - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

70 THE TROGGS - WILD THING

92 THE ROLLING STONES - JUMPIN' JACK FLASH

93 THE BYRDS - MR. TAMBOURINE MAN

97 THE BEATLES - A HARD DAY'S NIGHT

99 THE BAND - THE WEIGHT

112 JEFFERSON AIRPLANE - SOMEBODY TO LOVE

117 THE ROLLING STONES - PAINT IT BLACK

127 - THE BEATLES - REVOLUTION

128 - CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - PROUD MARY

138 JANIS JOPLIN - CRY BABY

147 THE BEACH BOYS - WOULDN'T IT BE NICE

161 - JIMI HENDRIX - VOODOO CHILD

174 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - FORTUNATE SON

176 BUFFALO SPRINGFIELD - FOR WHAT´S IT´S WORTH

183 ROY ORBISON - (OH) PRETTY WOMAN

184 SANTANA - BLACK MAGIC WOMAN

185 THE BEATLES - PENNY LANE

200 MC5 - KICK OUT THE JAMS

207 SIMON & GARFUNKEL - MRS. ROBINSON

209 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - DOWN ON THE CORNER

212 THE BEATLES - GET BACK

215 ELVIS PRESLEY - SUSPICIOUS MINDS

216 THE ROLLING STONES - HONKY TONK WOMAN

219 JIMI HENDRIX - HEY JOE

236 THE BEACH BOYS - GOOD VIBRATIONS

250 THE BEATLES - DRIVE MY CAR

281 THE ROLLING STONES - YOU CAN´T ALWAYS GET WHAT YOU WANT

291 CREAM - SUNSHINE OF YOUR LOVE

304 THE BEATLES - DAY TRIPPER

305 LED ZEPPELIN - HEARTBREAKER

311 THE DOORS - THE END

319 BOB DYLAN - THE TIMES THEY ARE A CHANGIN'

334 THE ANIMALS - DON´T LET ME BE MISUNDERSTOOD

336 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - BAD MOON RISING

339 SAM & DAVE - SOUL MAN

345 THE YARDBIRDS - HEART FULL OF SOUL

365 THE BOX TOPS - THE LETTER

369 SPENCER DAVIS GROUP - GIMME SOME LOVING

371 CHUCK BERRY - YOU NEVER CAN TELL

385 THE STOOGES - I WANNA BE YOUR DOG

389 BOB DYLAN - HIGHWAY 61 REVISITED

400 THE KINKS - YOU REALLY GOT ME

418 - SIMON & GARFUNKEL - THE BOXER

423 SANTANA - SOUL SACRIFICE

425 THE DOORS - PEOPLE ARE STRANGE

428 CANNED HEAT - ON THE ROAD AGAIN

431 CREAM - CROSSROADS

432 THE WHO - PINBALL WIZARD

435 THE ZOMBIES - THE TIME OF THE SEASON

443 PROCOL HARUM - WHITER SHADE OF PALE

444 LED ZEPPELIN - DAZED AND CONFUSED

446 JIMI HENDRIX - ALL ALONG THE WATCHTOWER

447 HARRY NILSSON - EVERYBODY´S TALKIN

448 JEFFERSON AIRPLANE - VOLUNTEERS

449 VAN MORRISON - BROWN EYED GIRL

469 YOUNG RASCALS - GOOD LOVIN'

483 WILSON PICKETT - IN THE MIDNIGHT HOUR

488 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - SUZIE Q

486 DEEP PURPLE - HUSH

500 THE KINKS - ALL DAY AND ALL OF THE NIGHT