Mariah Carey bate el récord de reproducciones en un día en Spotify Su canción «All I Want for Christmas Is You» fue escuchada 10,8 millones de veces la pasada Nochebuena

Nacho Serrano

Actualizado: 27/12/2018 12:23h Noticias relacionadas Mariah Carey, la reina de la Navidad, brilla en Madrid Hasta ahora el récord lo ostentaba la canción «SAD!» XXXTentacion, el rapero asesinado este mismo año en Florida, con 10,4 millones de reproducciones en Spotify en un sólo día. Pero la gira navideña de Mariah Carey ha resucitado su mayor éxito, «All I Want for Christmas Is You», y el pasado lunes, día de Nochebuena, se convirtió en el nuevo rey de la plataforma de streaming. Con 10.819.009 reproducciones, la canción más escuchada en un día en Spotify ha estado este año en el número seis de la lista Hot 100 Billboard, y actualmente se ubica en el número siete. Fue lanzada en 1994 dentro del disco homónimo, que todavía hoy es el álbum navideño más vendido de todos los tiempos, y gracias al éxito renovado del single acaba de alcanzar su cuarta semana en el número uno de la lista de discos de R&B de Billboard. La propia cantante ha agradecido el fervor de sus fans en Instagram con un escueto mensaje. «Gracias, es un regalo increíble de Navidad».

