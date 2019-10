Kiko Veneno, sonoridad renovada El músico catalán comienza la gira de presentación de su último disco, «Sombrero roto»

ALEJANDRO ESCRIBANO Actualizado: 12/10/2019 00:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Seis meses han pasado desde que Kiko Veneno publicara «Sombrero roto», su nuevo trabajo en formato disco-libro. Una historia de amor a la música bajo una producción con tintes electrónicos y una poética que remite a la de sus mejores trabajos. Y con el que inicia una gira de presentación por toda la península ibérica.

—¿Qué novedades trae con «Sombrero roto»?

—Lo más importante de un nuevo álbum es que convoque a un buen equipo de trabajo. Eso ya es una buena garantía. Y después, tener tiempo para hacerlo e intentar que tu intuición e inspiración aflore, y que los sonidos sean actuales con un objetivo claro: que te entiendan. Podíamos haber tocado sonidos antiguos, las guitarras de Eric Clapton, las clásicas, el jazz de los años 20… Pero lógicamente, los que cultivamos este género que se llama pop, que es un género muy amplio pero que significa básicamente eso, que sea fresco, del día, buscamos que sea música de la época en que vivimos, de nuestro tiempo.

—Fundamental es la participación de los productores Martín Buscaglia y Santi Bronquio, con un acercamiento a la música electrónica.

—En «Sombrero roto» quería participar en la producción, pero también quería que me ayudaran. La ayuda más importante ha sido la de mi compañero Martín, que ha hecho el trabajo más difícil: coger las veintidós canciones y elegir las diez que finalmente forman parte del disco, porque muchas tenían varias versiones. Y luego empecé a trabajar en algunos temas («La higuera», «Vidas paralelas») con Santi Bronquio para que le diera un sonido más actual. Él busca sonidos más depurados, más profundos y, en definitiva, mejores. Me convenía mucho trabajar con su punto de vista.

—En el libreto del disco, Adán López, su hijo, afirma de manera poética que «naciste antes de tiempo», ¿es Kiko Veneno un adelantado a su tiempo?

—Son formas de hablar, cosas que realmente no tienen ni pies ni cabeza. La gente nace cuando nace. Nunca he creído mucho en la vigencia de esa frase. No he inventado nada. Y menos yo solo. Aporté algo importante en una época importante y tuve la suerte de encontrar a Raimundo, de encontrar a Ricardo Pachón, que creyó en eso, y de encontrar a otros músicos que participaron y pudieron darle vida a esa idea.

—También afirma que la música siempre estuvo ahí, ¿qué música escuchaba Kiko Veneno en su niñez?

—La música de la radio. Imagino que empecé a escuchar la radio en 1957, con cinco años. Y mi madre, como todas las madres, sintonizaba una de las cuatro emisoras que había, y que siempre emitían las mismas canciones, las de Sara Montiel, Valderrama, Antonio Molina, Nat King Cole, Manolo Caracol, Antonio Machín, Lola Flores… Eso es lo que me gustaba a mí. Y me sigue gustando.