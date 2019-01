Keith Richards felicita el Año Nuevo 13 días después El legendario guitarrista de The Rolling Stones lanzó descamisado un mensaje de buenos deseos para 2019 de manera muy tardía, y la red lo recibió con regocijo

El genial guitarrista de The Rolling Stones, Keith Richards, ha lanzado un vídeo en su cuenta oficial de Twitter para felicitar 2019, lo cual no tendría nada de relevante salvo si no fuera porque lo ha hecho el 13 de enero... la red ha recibido el vídeo con los brazos abiertos. Genio y figura hasta la sepultura, no hay duda.

Las respuestas al amistoso vídeo de «Keef» no pudieron ser de otra manera: «Se acaba de levantar en 2019», decía uno. «Todavía el tío más cool del planeta», comentaba otro. «Habrá estado en algunas fiestas de Año Nuevo», añadía otro con emojis de risas. Y otro especulaba sobre si habría cumplido con su promesa de dejar el alcohol: «Primera vez sobrio en 2019?»

Y es que precisamente a finales del año pasado conocimos una confesión que tuvo gran repercusión: El guitarrista Keith Richards contaba a la revista Rolling Stone que había dejado el alcohol «y todo lo demás» hace un año.

De todas maneras, el mito no había caído del todo, porque aún bebe «una copita de vino o una cerveza de vez en cuando», pero según explicó en la entrevista, realizada en compañía de su socio Ron Wood, se ha desenganchado de la bebida «porque estaba harto».

«Mejor 13 días tarde que nunca», comentaba otro tuitero al vídeo en el que el genial guitarrista deseaba buenos deseos para 2019 descamisado. Y finalmente se trenzaba esta pequeña conversación. «Amigo, estamos a mediados de enero...», decía una usuaria. Y otro le comentaba: «Vamos, ¿tú crees que Keith sigue el calendario?».