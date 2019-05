Jonas Kaufmann cancela sus actuaciones por un atragantamiento El tenor alemán no podrá cantar en varias de las funciones de «Tosca» que tenía previstas este mes en París

El tenor alemán Jonas Kaufmann se ha visto obligado a cancelar varias de sus actuaciones en la Ópera Bastilla de París, donde debía interpretar «Tosca», por un accidente doméstico: un atragantamiento.

El propio cantante, uno de los grandes divos de nuestros días, lo ha anunciado en sus redes sociales y en su página web en un comunicado.

«Queridos amigos -dice el texto-. Lamentablemente, me veo obligado a tomar un breve descanso debido a un ligero percance. Me atraganté con algo de comida, y solo pude aclararme la garganta a través de una tos muy violenta. Desafortunadamente, este ataque de tos no fue bueno para mi voz. Afortunadamente, la irritación se detectó muy rápidamente y, por lo tanto, confiamos en que mi voz se recupere pronto. Sin embargo, para estar seguros, lamentablemente tendremos que cancelar parte de las representaciones de "Tosca" en París. Os mantendré informado. Jonas Kaufmann».

Jonas Kaufmann tenía previsto cantar la ópera de Puccini los días 25 y 28 de mayo y 1 y 6 de junio, en una producción dirigida escénicamente por Pierre Audi y musicalmente por Dan Ettinger. El reparto, además de Kaufmann, incluye a Anja Harteros, Martina Serafin y Sonya Yoncheva, que se alternarán en el papel titular; Marcelo Puente y Vittorio Grigolo, como Cavaradossi; y Željko Lučić y Luca Salsi, como Scarpia. Las entradas para las funciones en que cantaba el tenor alemán estaban agotadas desde hace meses.