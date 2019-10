PJ Harvey, la titán del pop que rompió el corazón a Nick Cave La artista británica cumple 50 años siendo una de las figuras más respetadas de la música actual, y sus fans se preparan para el estreno de su documental «A Dog Called Money» el próximo 8 de noviembre

Que su música no sea para todo el mundo, es uno de esos indicadores del nivel de calidad melómana media actual. Cuenta con el favor de la crítica y de una porción decente del público, pero Polly Jean Harvey (Yeovil, Somerset, Inglaterra, 9 de octubre de 1969) sigue teniendo cierto halo de artista de culto. En cierta medida cultivado por ella misma, eso es verdad: para grabar su último disco «The Hope Six Demolition Project» creó una instalación artística llamada «Recording in progress» en el centro cultural Somerset House de Londres. en la que durante un mes, el público podía verla trabajar a través de un cristal sin intervenir en el proceso.

Tras comenzar en el mundo de la música con una banda de desafortunado devenir (sus conciertos apenas tenían público, y en una ocasión una de las pocas espectadoras le pidió que por favor, dejara de cantar), arrancó una nueva etapa junto al batería Rob Ellis y el bajista Ian Oliver (después reemplazado por Steve Vaughan), que tampoco acabó de cuajar. Sin embargo, artistas como Kurt Cobain o Patti Smith la citaban como influencia, ayudando a comenzar a crear la leyenda.

En 1995 lanzó su primer álbum como solista de facto, «To Bring You My Love», y más o menos por esa época empezó una de las etapas de su carrera que más curiosidad despierta, ya que coincidió con su romance con Nick Cave, que cristalizó en la canción que firmaron juntos, «Henry Lee».

La razón de su separación fue desde entonces un tema tabú para los periodistas, que se quedaron boquiabiertos cuando descubrieron que solo hacía falta preguntarle por el tema, abiertamente y sin complejos. Así lo hizo un fan este mismo año, durante una ronda de preguntas y respuestas con seguidores organizada por la web «The Red Hand Files».

«¿Por qué abandonaste a PJ Harvey?», le espetó a su ídolo. «La realidad es que no abandoné a PJ Harvey. Ella me abandonó a mí», contestó Cave. «Allí estaba, sentado en el suelo de mi apartamento en Notting Hill (Londres), con los rayos de luz llegándome a través de la ventana (probablemente), sintiéndome bien, contando con una bella y talentosa cantante como novia, cuando el teléfono sonó. Agarré el auricular. Era Polly».

«Hola» – dije.

«Quiero romper contigo»

¿Por qué? – pregunté.

«Es el final» – me dijo.

«Me sorprendió tanto que casi se me cae la jeringuilla al suelo», respondió el compositor, intérprete y escritor australiano. «Las drogas pudieron ser un problema entre nosotros, pero también otras cosas. Yo aún tenía problemas con mi comprensión del concepto de monogamia y Polly tenía sus propias historias, sospecho, pero a fin de cuentas éramos dos personas salvajamente creativas, ambos muy egocéntricos como para ser capaces de ocupar el mismo espacio en cualquier sentido significativo». El corazoncito de Cave sufrió algún que otro roto por la ruptura: así lo confesó en las letras del que sería su siguiente disco, «The Boatman's Call».

Desde ese momento, PJ Harvey agudizó su instinto compositivo para entregar cinco álbumes en un decenio que la encumbró como referente del pop alternativo: «Is This Desire?», (1998), «Stories from the City», «Stories from the Sea». (2000), «Uh Huh Her». (2004), «White Chalk». (2007), «A Woman a Man Walked By». (2009).

PJ Harvey, durante su concierto de 2017 en Barcelona - Efe

La consagración definitiva vendría con su gran obra maestra, «Let England Shake», que fue nombrado álbum del año por 16 importantes medios de comunicación y ganó los prestigiosos premios Mercury Prize, Uncut Music Award e Ivor Novello. Desde entonces solo ha publicado un disco, el mencionado «The Hope Six Demolition Project», que a pesar de ser un trabajo fabuloso bajó un poco el listón, lo cual fue una pequeña decepción después de tantos años de espera.

Ya han pasado tres años desde este último lanzamiento, y parece que aún habrá que tener paciencia para recibir un nuevo disco de este titán del pop alternativo. Mientras tanto, podemos disfrutar de una última grabación, que ha pasado completamente desapercibida este año: la banda sonora de una obra de teatro titulada «All About Eve» y que está protagonizada por las actrices Gillian Anderson y Lily James. «Siempre me han encantado las historias, y por eso componer música para apoyar y mejorar una historia que se cuenta es un desafío que disfruto», explica la autora. «También me encanta la libertad que el trabajo instrumental me puede dar sin las limitaciones de la figura de la canción. Para All About Eve, elegí trabajar con mi colaborador habitual, James Johnston, el cual tiene una forma de tocar sensible y con alma que me inspiran. También trabajé con Kenrick Rowe, el cual es muy versátil tocando la batería, lo que me permitiría experimentar hasta encontrar el camino correcto».

Además, los fans de Polly Jean podrán amenizar la espera por un nuevo trabajo con el documental «A Dog Called Money», que se podrá disfrutar en primicia en Madrid y Barcelona con motivo del In-Edit Festival 2019, pero también se estrenará el 8 de noviembre en cines de otras ciudades (aún no confirmados) de nuestro país.