Fino Oyonarte: «Con este disco he saldado una deuda conmigo mismo» El músico se estrena en solitario con conciertos en Granada, Sevilla, Valladolid y Oviedo

Pablo Carrero

Actualizado: 19/10/2018 02:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Como cualquiera de los otros miembros del grupo, Fino Oyonarte puso toda la carne en el asador cuando estuvo con los Enemigos, esa bendición maravillosa que iluminó la decaída escena del rock madrileño de los últimos años ochenta. Cuando parecía que se producía el esperado relevo generacional (los Enemigos fueron de los pocos grupos que sirvieron de puente entre la generación de la nueva ola y la escena alternativa de los noventa), Fino estuvo también al frente de la revuelta, produciendo y colaborando con algunas de las más notables formaciones del momento (Los Planetas o Mercromina, entre otros) y montando también otros proyectos, como Clovis o Los Eterno.

Pero este año llegó por fin el momento de estrenarse en solitario. «La verdad es que llevaba mucho tiempo detrás de hacer un disco como este –señala, en referencia a “Sueños y Tormentas”, editado el pasado mayo-–, pero por unas razones u otras no ha podido ser hasta ahora. Afortunadamente, siempre he tenido proyectos interesantes entre manos, y la verdad es que cuando me pongo con algo me dedico a ello al cien por cien, de manera que apenas me ha quedado nunca tiempo para desarrollar esta faceta».

Un traumático paso por el hospital como consecuencia de un infarto contribuyó, seguramente, a poner las cosas en su sitio: «Ahora vivo la vida como una segunda oportunidad, y relativizo mucho todo. Quizá por eso ha sido un buen momento para poner todo en perspectiva y decidirme a hacer el disco. En cierto modo, siento que con él he saldado una especie de deuda que tenía conmigo mismo». Grabado en un tono ciertamente intimista, «Sueños y tormentas» es un disco abierto y revelador: «Las letras hablan de lo que me pasa, de lo que soy, de lo que siento… ha sido un proceso interesante, porque en la época en la que esribí estaba en un momento particularmente reflexivo. En realidad es como una confesión, y también una especie de homenaje a la persona en la que me he apoyado en unos momentos muy delicados».

Una vez roto el hielo, Oyonarte parece dispuesto a dar continuidad a este álbum que se toma como una especie de nuevo comienzo: «Ya que he podido hacer este, ahora sí me veo con ganas de seguir y hacer más cosas. Ha sido como huir de mí mismo, o del que era yo hace unos años, para llegar a quien soy ahora. No tengo prisa, pero sí me imagino haciendo más discos en solitario».

Próximos conciertos de Fino Oyonarte Granada. Aliatar. 22.00. Viernes 19 Sevilla. Holander. 22.00.Sábado 20 Valladolid. Porta Caeli. 22.00. Jueves 25 Oviedo.. La Salvaje. 22.00. Viernes 26