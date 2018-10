Eagle-Eye Cherry: «Llegó un momento en el que me sentía perdido» El hermanastro de la famosa Neneh Cherry actuará hoy en Madrid y mañana en Pontevedra

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Madrid Actualizado: 12/10/2018 02:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Catorce años después de su última actuación en nuestro país, Eagle-Eye Cherry anunció hace unos meses su regreso con un concierto en Pontevedra (este sábado dentro de la Festa do Marisco do Grove). Pero sus seguidores españoles, ansiosos por reencontrarse con el artista sueco, consiguieron añadir dos fechas más a su gira a través de la plataforma Shows on Demand. La primera fue anoche en Barcelona y la segunda es la de esta noche en la sala But, donde el hermanastro de la famosa Neneh Cherry presentará las canciones del disco que publicará dentro de dos semanas, «Streets of you».

¿Recuerda su última visita a nuestro país? Hace tanto tiempo…

Sí, mucho. He viajado mucho a España en mi vida, como músico y como turista. Amo vuestro país. La última vez fue en 2004 y los conciertos fueron fantásticos. Al menos, eso creo (risas).

¿Cómo se siente al saber que han sido sus fans los que han conseguido ampliar su visita?

Creo que Shows on Demand es una idea genial. Como fan, puedes hacer que tu sueño de traer a tu artista favorito a tu ciudad se haga realidad. Y para el artista, eso hace que el concierto sea aún más especial.

¿Qué ha hecho este tiempo?

Después de siete años tuve suficiente, huí del foco mediático durante un tiempo. Llegó un momento en el que eché de menos la vida normal. Pero después, lo que eché de menos fue estar de gira.

En aquel frenesí incial, ¿perdió algo en lo personal?

Me perdí a mí mismo. Yo estaba perdido. Fue una aventura fantástica y experimenté muchas cosas que tenía en mi lista de «cosas que hay que hacer antes de morir». Fue una pasada. Pero parar fue una necesidad.