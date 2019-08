El diseñador del show de Rosalía en la MTV asegura que se inspiró en «la Feria de Abril de Barcelona» Lectores españoles han reaccionado con todo tipo de comentarios: «es como la peli de Cameron Díaz en la que mezclan Fallas y Semana Santa»

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 29/08/2019 01:44h

No hay duda de que Rosalía está ejerciendo un importante papel como exportadora de la cultura española. Incluso está logrando que los angloparlantes sientan fascinación por canciones cantadas en un idioma que no entienden, como nos ha pasado a nosotros con el inglés durante tanto tiempo. Pero tampoco hay duda de que a la cantante catalana todavía le queda mucho trabajo por delante, si quiere que sus expresiones artísticas con referentes españoles no sean mal entendidas o peor aún, tomadas a broma.

Así lo demuestra el desliz que ha cometido el diseñador de su espectáculo en la gala de los MTV VMAS, con el que pasó muchas horas discutiendo los detalles de su puesta en escena para dejar el mayor impacto posible en la audiencia. En una entrevista sobre este proceso creativo publicada por Dazed, Willo Perron, que ha trabajado para Jay-Z, Drake, Kanye West o Rihanna (también para la gala de los premios Pornhub), asegura que trataron de actualizar la iconografía catalana, y que la gran puerta luminosa que apareció durante la interpretación de «Aute Cuture» estaba inspirada «en la Feria de Abril, un festival que se celebra en Barcelona».

Desde 1971, La Ciudad Condal alberga efectivamente una Feria de Abril en miniatura, como homenaje a la influencia andaluza en la cultura catalana, pero Perron no se refería a ella. De ser así, el medio donde se publicó la entrevista no hubiese corregido el texto tras los comentarios de varios lectores españoles en redes sociales, algunos en tono jocoso y otros bastante indignados. De hecho, ha sido un grupo andaluz, Califato ¾, el que ha podido hacer una captura del texto antes de ser corregido, y lo ha publicado en su perfil de Instagram.

Que dice el escenógrafo de Rosalía que se ha inspirado en el Feria de Abril de Barcelona 😂😂. Esto es como la peli de Cameron Díaz en la que mezclan Fallas y Semana Santa. https://t.co/F9IICL3mCf — Ana Carretero (@anacarretero_) August 28, 2019