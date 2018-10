Las diez canciones de Halloweeen favoritas de los españoles

Sorprende la presencia en la lista de Blue Öyster Cult, un grupo que no suele estar entre las preferencias de los rockeros españoles. Pero este magnífico clásico siempre tiene fans, especialmente en Halloween.

Otro artista bastante desconocido en este país, pero que Halloween se cuela en muchos hogares españoles es «Alguien me está mirando» de Rockwell. Los sintes ochenteros siempre crean la atmósfera perfecta.

«Superstition», de Stevie Wonder

El maestro Stevie Wonder también aparece en el Top10 con este clásico de su disco «Talking Book» de 1972.

Otras diez canciones que en Halloween se convierten en hits del streaming son:

11. Whodini - Freaks Come Out at Night

12. Warren Zevon - Werewolves Of London - 2007 Remastered Version

13. Marilyn Manson - This Is Halloween

14. Santana - Black Magic Woman

15. John Carpenter - Halloween Theme - Main Title

16. Compilation Générique TV - La Quatrième Dimension

17. Will Smith - Men In Black

18. Daryl Hall & John Oates - Maneater

19. The Rolling Stones - Sympathy For The Devil

20. Kesha - Cannibal