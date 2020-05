Bryan Adams pide perdón tras llamar «bastardos comedores de murciélagos» a los chinos El Consejo Nacional Chino-Canadiense para la Justicia Social le reprochó la «frase racista» al famoso cantante, que ahora está recibiendo el apoyo de los animalistas

A Bryan Adams le ha escocido demasiado tener que suspender su concierto en el Royal Albert Hall de Londres por el coronavirus, y la ha tomado con los chinos. «Esta noche se supone que iba a empezar una serie de conciertos en el Royal Albert Hall, pero gracias a unos jodidos comedores de murciélagos, vendedores de animales en mercados de llenos de humedad, bastardos avariciosos creadores de virus, todo el mundo está ahora parado, por no mencionar a los miles que han sufrido o muerto», dijo ayer en sus redes sociales tras confirmar la cancelación del evento. Además, el artista pidió a los chinos que «se hagan veganos», un hábito alimentario que él mismo sigue desde hace más de treinta años.

La reacción no se hizo esperar e incluso se realizó una queja formal desde el Consejo Nacional Chino-Canadiense para la Justicia Social, que culpa a Adams de «fomentar actitudes racistas y conspiraciones» sobre el origen del virus. «La gente admira las figuras públicas. Muchos le ven como un ídolo. Esto justifica el odio racista contra los chinos. Es tan irresponsable y tan, tan, tan, tan racista».

Adams ya ha pedido disculpas a todos los que se ofendieron por su publicación. «No hay excusa, solo quería hablar sobre la horrible crueldad animal en estos mercados como la posible fuente del virus y promover el veganismo», añadió el autor de «Please forgive me», que asegura que sus pensamientos «están con todos los que se enfrentan a esta pandemia en todo el mundo».

El último giro de esta polémica es que ahora los animalistas está defendiendo a Adams. Por ejemplo, la asociación People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha aplaudido el mensaje del músico, señalando que «es crucial que todos se hagan vegetarianos ahora para prevenir la próxima pandemia».

