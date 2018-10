BIME 2018, ocio y negocio al ritmo de MGMT, Aphex Twin y Editors Slowdive, Stephen Malkmus y Damien Jurado, entre otros, pasarán por el BEC! de Bilbao en una nueva edición de esta cita mitad feria mitad festival

David Morán

Barcelona Actualizado: 26/10/2018 02:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Se fue el verano y el incesante zumbido de los festivales estivales y llegan, con idéntico empuje, los festivales de otoño; esas citas de entretiempo que sirven, a cubierto y en espacios de dimensiones algo más razonables que las de sus equivalentes veraniegos, complementos sonoros a las colecciones de temporada.

Así, el mismo fin de semana en el que el Primavera Club saquea los sótanos de la música popular en busca de los talentos del futuro, el Bizkaia International Music Experience, BIME para los amigos, sigue perfeccionando su doble faceta de festival y punto de encuentro de la industria musical. Un formato que le ha permitido crecer de los 16.000 espectadores de 2013, año de su inauguración, a los 24.000 de la pasada edición y con el que el interés se desperdiga dentro y fuera del escenario.

Es cierto que la baja de última hora de M.I.A, que hace apenas un par de semanas canceló su actuación aduciendo «circunstancias imprevistas con su calendario», le ha restado un poco de pegada pero, tanto en su programación musical como en la industrial, el BIME anda bien servido de reclamos. Ahí estarán, por ejemplo, John Lack, fundador de la MTV;Vanessa Red, CEO de PRS Foundation y considerada la tercera mujer más influyente del mundo de la música; Rob Hallett, fundador de Robomagic y promotor de artistas Beyoncé, Bon Jovi, Lady Gaga, Backstreet Boys, Justin Timberlake, Prince...

Nombres todos ellos vinculados a los aspectos teóricos de un negocio en el que, ahora sí, la práctica llegará con las actuaciones de Slowdive, Aphex Twin, MGMT o Jon Hopkins. Una alineación en la que caben desde el renacido shoegaze de los noventa a la psicodelia pop pasando por la electrónica alienígena y a la que se suman también los nuevos ritmos urbanos de Goxo, un pequeño club dentro del festival en el que Yung Beef, Florentino, Steve Lean y Flaca darán buena cuenta de las nuevas mutaciones del trap y el hip hop.

Hecho también a imagen y semejanza de ese pariente cercano que es el Bilbao BBK Live y, por extensión, de la mayoría de festivales de corte indie, en el BIME cabe el folk sensible y susurrado de Damien Jurado y José González, sí, pero también la electrónica cubista y retorcida de Four Tet, el synth-pop despendolado de John Maus, y el pedigrí indie de Stephen Malkmus, líder de Pavement que anda ahora embarcado en una nueva gira con The Jicks. Y eso por no hablar del oscuro encanto de los británicos Editors, probablemente uno de los nombres con más tirón del cartel y el que está destinada a protagonizar gestas que en años anteriores quedaron en manos de The National,Suede o PJ Harvey.