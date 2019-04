Beyoncé lanza nuevo disco por sorpresa La artista ha hecho coincidir el lanzamiento con el estreno en Netflix del documental sobre su actuación en Coachella

El mismo día en que se ha estrenado en Netflix «Homecoming», el documental sobre su actuación en Coachella del año pasado, Beyoncé ha anunciado en su cuenta de Twitter la publicación por sorpresa de un nuevo disco titulado «#HOMECOMING». Se trata de una recopilación de interpretaciones en vivo de hits de su carrera solista como «Crazy In Love», «Sorry», «Run The World (Girls)» o «Drunk In Love», más otros temas de su etapa con Destiny´s Child como «Say My Name, «Soldier» o «Bug A Boo». También incluye dos bonus tracks, «I Been On» y una versión de «Before I Let Go» de Frankie Beverly and Maze.