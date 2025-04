Asesinatos de la CIA, predicción del 11-S... Las teorías conspiranoicas más famosas de la historia del rock

El asesinato de Brian Jones

Cuando Brian Jones murió ahogado en la piscina de su casa el 3 de julio de 1969, un mes después de ser expulsado de los Rolling Stones , las malas lenguas acusaron a sus compañeros de asesinarle para evitar que siguiese cobrando «royalties». Oficialmente, el ahogamiento fue causado por una combinación de alcohol y sedantes, pero también surgió otra teoría que apuntaba a los obreros que reformaban su chalet . «Seguro que les tocó los cojones, quejándose de todo constantemente», insinuó Keith Richards en su autobiografía. «Más allá de que ellos hayan estado o no ahí, su vida había llegado a un punto en el que nada tenía sentido». Barbara, la hija de Brian Jones, sigue creyendo que algo oscuro ocurrió: « Su muerte fue misteriosa y no la investigaron. Creo que fue asesinado y creo que la policía no investigó como debía haberlo haberlo. Me encantaría que vuelvan a abrir el caso y se obtengan algunas respuestas». El caso fue revisado en 2009 tras al el hallazgo de nuevas pistas, pero desde entonces no ha habido más noticias.