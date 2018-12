Alejandro Sanz cumple 50 años: su vida en 10 canciones

«Corazón Partío»

El propio Alejandro Sanz explicó en una entrevista reciente con ABC el origen de esta canción, que se convirtió en su buque insignia durante los primeros años de su trayectoria y ayudó a que el disco «Más» (1997) se convirtiese en el más vendido de la historia del pop español. «Cuando yo empecé, hubo gente que me aconsejó que no dijera que me gustaba el flamenco, porque no se llevaba, y que quedaba mal decirlo porque era como algo pestilente. Y que fuera a clases de dicción para que no se notara que era andaluz... Mi respuesta fue hacer "Corazón Partío"».