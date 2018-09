PREMIOS UNICAJA LA VOZ, protagonista del Premio Unicaja de Artículos periodísticos El jurado anuncia la mención a Yolanda Vallejo el mismo día en que Francisco Apaolaza recoge el galardón por la anterior edición

A. G. LATORRE

LA VOZ ha sido el protagonista de los premios que concede la Fundación Unicaja a los mejores artículos periodísticos. Y lo ha sido por partida doble. Así, mientras que Francisco Apaolaza ha recogido este miércoles el galardón que le acredita el haber escrito el mejor artículo de la edición 2017 por una de sus columnas en LA VOZ, en el fallo del presente 2018 se ha hecho una mención a Yolanda Vallejo por el artículo 'Llévame en tu bicicleta', también publicado en este medio.

El responsable del Centro Cultural Unicaja, Javier Vela, ha sido el encargado de felicitar a Francisco Apaolaza, por su artículo, 'La Petróleo me hizo un hombre', que se publicó en este periódico en junio de 2016, que puede leer pinchando en este enlace y que fue el ganador del XXXIV premio.

Emocionado, Apaolaza ha dado las gracias al jurado y a la Fundación Unicaja «por haber inscrito mi nombre en esa larga lista de periodistas« y, sobre todo, porque «esta insensatez me ha traído hasta Cádiz que, de todos mis paraísos del pasados, es el que mejor ha aguantado el paso del tiempo».

Antes de leer el artículo, «fruto de un encuentro periodístico real», 'Chapu' Apaolaza se ha autodefinido como "euskogaditano" y ha destacado que en la ciudad «me atreví a vivir a la gaditana, aprendí a vivir con esa certeza en la derrota».

Tras leer el artículo y pese a que «había prometido no hablar de homosexualidad», dedicó el premio «a LA VOZ, 1ue me ha hecho ser quien soy y que me dio la oportunidad de llegar a serlo». El momento más emotivo del encuentro llegó cuando dedicó el galardón «a los lilas, moñas, vagonetas, mariquitas, a los que les cabe el Elcano, a los julandrones, los truchas y los que cosen para la calle... a todos los maricones del mundo, que hicieron de éste un planeta mucho mejor». La adjetivación gruesa, lejos de escandalizar, emocionó al público, entre el que estaba la hermana de La Petróleo.

Galardones de este año

En el mismo acto, se dio a conocer al premiado de este año con el XXXV premio Unicaja de Artículos periodísticos. Junto con Vela, se encontraban el vicepresidente de la Fundación Unicaja, Mariano Vergara, y la periodista de Diario de Cádiz Tamara García del Valle, que junto al propio Apaolaza fueron los miembro del jurado.

Vergara, que dijo con humor que «leer un acta después de lo que acaba de decir Apaolaza es una imbecilidad, pero a quien se lo den le dará una alegría», ha desvelado que el artículo ganador ha sido 'Devolver la poesía', publicado en la edición ibicenca de El Mundo y escrito por el periodista Ricardo Fernández Colmenero. El premio lleva consigo una dotación de 3.000 euros. El jurado ha subrayado la enorme belleza del relato escrito por este periodista orensano de 41 años.

El vicepresidente destacó que, en ese buen nivel que se había registrado este año, era obligado mencionar honoríficamente los artículos 'Llévame en tu bicicleta', de la columnista de LA VOZ Yolanda Vallejo, y '28 años aquí', publicado por Sur y escrito por Antonio Javier López. Se da la circunstancia de que el artículo de SUR estaba dedicado al periodista Manuel Alcántara, cuya columna de opinión se publica diariamente en LA VOZ.

García del Valle ha dedicado unas cariñosas palabras a Vallejo, de la que ha destacado que «en la mayoría de los artículos que escribe hace un repaso de la antropología social de esta ciudad, que es tan extraña y tan bonita». La periodista ha destacado que, como viñera, le ha emocionado que el artículo versara sobre «un personaje que perdimos los vecinos como era nuestra querida Uchi». El artículo, publicado en noviembre de 2017, lo puede leer haciendo clic en este enlace.

Antes de terminar el acto, los miembros del jurado dieron por convocado el premio en su versión XXXVI.