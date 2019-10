Cultura gaditana en la red «Para nosotros las redes sociales no son el escaparate del Museo de Cádiz: son la puerta de entrada» José Antonio Chilía, community manager del Museo Provincial, destaca que «el único límite en redes es ser rigurosos; por lo demás, interactuamos de forma muy desenfadada»

Unos llegan hasta Cádiz atraído por el Carnaval. Otros por sus playas. Algunos, por la gastronomía. «Y nosotros conocemos el caso de usuarios que seguían al Museo de Cádiz por redes sociales y vinieron para conocer las instalaciones ‘in situ’». Quien lo cuenta es José Antonio Chilía, el responsable de la gestión de las redes sociales del Museo de Cádiz, una de las instituciones culturales de la ciudad que más ha notado el incremento de visitantes en los últimos años. «Lo hemos notado muchísimo y creo que ha ido en paralelo a una mayor presencia y trabajo en redes sociales: hemos conseguido que Instagram, Facebook y Twitter no sean sólo el escaparate del Museo, sino que sean la puerta misma de acceso».

En la actualidad, el Museo Provincial tiene en torno a 20.000 seguidores entre las tres redes y es uno de los que cuenta con un mayor prestigio en el mundo virtual. No en balde, es el primero del mundo en contar con un recorrido virtual por Instagram y, en la última Musseum Week, fue considerado la tercera entidad cultural más influyente nivel nacional. «No tenemos los medios que puedan tener El Prado o el Thyssen, así que hay que compensarlo con ingenio», indica Chilía.

Un ingenio que no se queda en el mundo virtual, «que es la traslación de lo que se está haciendo en el mundo real». Así por ejemplo, Chilía destaca iniciativas como la de organizar juegos de mesa dentro del Museo o exponer el Trofeo Carranza, «proyectos que contribuyen a que quien no nos conozca sepa que estamos ahí, que quien sienta que esto es una institución aburrida cambie de idea y, sobre todo, que a quien se le erice la piel cuando pase delante de los sarcófagos, se quede con ganas de más». Pone un ejemplo muy gráfico: «Hacemos muchas veces como los padres con el brócoli. Igual que le dices al niño, ¿tú lo has probado? Hay que decirle al ciudadano, ¿tú has visto lo que tenemos?»

En ese mostrar lo que se tiene, Chilía es un especialista. No sólo por proponer piezas de la colección del museo, sino porque muchas veces saca a relucir patrimonio ante un tema de actualidad. «Por ejemplo, cuando se habla en los medios de comunicación de un descubrimiento y publicamos parte de nuestros tesoros». Tampoco duda en bromear con los usuarios, ‘picarse’ con las cuentas que homenajean a artistas célebres e interactuar con otras instituciones. «El único límite es que hay que ser rigurosos, puedes tener un lenguaje informal pero si dices que una vasija es del siglo VI a. C. no puedes fallar», explica. De hecho, «muchos de nuestros seguidores más fieles son expertos en arte y en historia y valoran esa exactitud».

Uno de los retos tanto del ‘community manager’ como del resto de trabajadores de la institución es «seguir atrayendo a los gaditanos, que no crean que porque vieron el museo con el colegio ya no tiene nada que aportarles». Las satisfacciones, además del incremento de visitas, vienen dadas por el vínculo sentimental que se crea con los usuarios. «En Facebook tenemos un grupo que nos pregunta siempre por las actividades y se apuntan a todo; otro ejemplo es que cuando cedimos al Museo Arqueológico Nacional la vajilla de cristal de roca muchos seguidores nuestros se hicieron una foto y nos etiquetaron, querían compartir la alegría de tener cerca, además de un trozo de historia, un poco del Museo de Cádiz».