Las niñas de Cádiz y Marco Flores ponen acento gaditano a los premios Max de artes escénicas

Las niñas de Cádiz y el coreógrafo Marco Flores ponen el acento gaditano en los Premios Max de las Artes Escénicas, que ha dado a conocer este martes a los finalistas de las 19 categorías a concurso de su XXIII edición. Estos galardones, son organizados por la Fundación SGAE con el propósito de reconocer el talento de los profesionales del Teatro y la Danza de España, y la promoción de los espectáculos de la temporada.

La gala tendrá lugar el 7 de septiembre en el Teatro Cervantes de Málaga y en ella estarán Las niñas de Cádiz, SL, compitiendo con 'El viento es salvaje' por el mejor espectáculo revelación. También el arcense Marco Flores, que opta al premio Mejor intérprete masculino de danza por su espectáculo Origen.

En esta edición se han inscrito un total de 386 espectáculos, de los cuales 35 compiten en la última fase .

Los ganadores de la XXIII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas se darán a conocer en la gala que, inicialmente, se celebrará el 7 de septiembre en el Teatro Cervantes de Málaga , si la pandemia del coronavirus lo permite.

Además de las 19 candidaturas a concurso, se conceden tres premios especiales: el Premio Max de Honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las Artes Escénicas; el Premio Max Aficionado o de Carácter Social, que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución a las Artes Escénicas; y el Premio Max del Público , que se concederá al espectáculo que obtenga mayor número de votos del público a través de la aplicación por Internet #VotaMax, abierta hasta el 20 de mayo. Este año, los Premios Max cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.

La Fundación SGAE destaca que en los últimos años los Premios Max de las Artes Escénicas se han consolidado como los referentes del sector, alcanzando cada vez un mayor número de seguidores y despertando el interés de compañías de todo tipo y de todo el territorio nacional. En su última edición, celebrada el 20 de mayo de 2019 en el Teatro Calderón de Valladolid, concurrieron alrededor de 3.000 profesionales y se inscribieron 359 espectáculos.

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max, cuyo galardón está diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona 1919/1999), impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra, se han consolidado a lo largo de estos años como el reconocimiento más amplio en el ámbito de las Artes Escénicas en España.

El comité organizador de la XXIII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas está compuesto por el dramaturgo y director Juan Luis Mira, director institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE; Óscar Castaño 'Garbitxu', dramaturgo, director y presidente del Comité Territorial de SGAE en Euskadi; Paloma Pedrero, dramaturga y directora; los miembros del Colegio de Gran Derecho de la SGAE Eduardo Galán, dramaturgo y productor, así como la dramaturga y directora Yolanda García Serrano; el dramaturgo y director Alfonso Zurro y el coreógrafo y bailarín Daniel Doña.

Lista completa de finalistas de los premios Max:

1. Mejor espectáculo de teatro.

- "Com els Grecs", de Teatre Lliure.

- "Jauría", de Kamikaze Producciones, S.L., Milonga Producciones, Zoa P.T.C., S.L. yHause & Richman Produccions, S.L.

- "Shock (El Cóndor y el Puma)", de Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM).

2. Mejor espectáculo de danza.

- "Gauekoak", de Kukai Dantza.

- "Gran Bolero", de Jesús Rubio Gamo.

- "Un cuerpo infinito", de Cía. Olga Pericet.

3. Mejor espectáculo musical o lírico.

- "A Chorus Line", de Teatro del Soho.

- "Doña Francisquita", de Teatro de la Zarzuela – INAEM.

- "Je suis narcissiste", de Òpera de Butxaca i Nova Creació - Centre d'Iniciativas del Teatre de les Arts.

4. Mejor espectáculo de calle.

- "Al otro lado", de Zanguango Teatro Producciones S.L.

- "Kale Gorrian" (Desahucio), de Cía. Barsanti.

- "Slapstick", de Cía. Mar Gómez.

5. Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar.

- "Acróbata y Arlequín", de La Maquiné.

- "Play", de Aracaladanza, S.L, Teatros del Canal (Madrid Cultura y Turismo, S.A.U.), Sadler´s Wells Theatre, Grec Festival de Barcelona (Institut de Cultura), Comunidad de Madrid y Shanghai Children's Art Theatre.

- "Zapatos nuevos", de El Teatre de l'home dibuixat S.L.U.Finalistas – XXIII Premios Max de las Artes Escénicas 2020 2

6. Mejor espectáculo revelación.

- "Cortejo", de Elena Carrascal SLU. Danza.

- "El viento es salvaje", de Las niñas de Cádiz, S.L.

- "Homenaje a una desconocida", de Teatro de La Catrina.

7. Mejor autoría teatral.

- Vanessa Montfort, por "Firmado Lejárraga".

- Pablo Remón, por "Los Mariachis".

- Josep Lluís y Rodolf Sirera, por "Dinamarca".

8. Mejor autoría revelación.

- Marta Arán, por "Els dies mentits (Todos los días que mentí)".

- Desirée Belmonte y Cristina Correa, por "Homenaje a una desconocida".

- Paco Gámez, por "Inquilino" (Numancia 9, 2ºA).

9. Mejor adaptación o versión de obra teatral.

- Carolina África, por "El desdén con el desdén.

- Jordi Casanovas, por "Jauría".

- Joan Sellent, por "Com els Grecs".

10. Mejor composición musical para espectáculo escénico.

- Luis Miguel Cobo, por "Play".

- Raquel García-Tomás, por "Je suis narcissiste".

- Jesús Salvador ‘Chapi’, por "Animal de Séquia".

11. Mejor coreografía.

- Mario Bermúdez, por "Anhelo".

- Sara Cano, por "Vengo!".

- Jesús Rubio, por "Gran bolero".

12. Mejor dirección de escena.

- Jordi Casanovas, por "Valenciana".

- Andrés Lima, por "Shock (El Cóndor y el Puma)".

- Iñaki Rikarte, por "El desdén con el desdén".

13. Mejor diseño de espacio escénico.

- Fernando Bernués, por "Gauekoak".

- Max Glaenzel, por "El gran mercado del mundo".

- Beatriz San Juan, por "Shock (El Cóndor y el Puma)".

14. Mejor diseño de vestuario.

- Pier Paolo Álvaro, por "Je suis narcissiste".

- Elisa Ramos, por "Acróbata y Arlequín".

- Elisa Sanz, por "Play".

15. Mejor diseño de iluminación.

- Joaquín Casanova, por "Acróbata y Arlequín".

- Jorge García y Marc Carrizo, por "Around the World".

- Pedro Yagüe, por "Play".

16. Mejor actriz protagonista.

- Irene Escolar, por "Hermanas (Bárbara e Irene)".

- Verónica Forqué, por "Las cosas que sé que son verdad".

- Rebeca Valls, por "Dinamarca".

17. Mejor actor protagonista.

- Ernesto Alterio, por "Shock (El Cóndor y el Puma)".

- Pablo Derqui, por "Com els Grecs".

- Lluís Homar, por "La néta del senyor Linh".

18. Mejor intérprete femenina de danza.

- Paloma Calderón, por "Cortejo".

- Catherine Coury, por "Anhelo".

- Olga Pericet, por "Un cuerpo infinito".

19. Mejor intérprete masculino de danza.

- Mario Bermúdez, por "Anhelo".

- Marco Flores, por "Origen".

- Thomas Noone, por "After the party".