TEATRO | ENTREVISTA José Luis Gil: «Es muy fácil reconocerse en Cyrano» El actor maño, conocido por personajes como Juan Cuesta y Enrique Pastor, será Cyrano de Bergerac el 18 y 19 de octubre en el Teatro Florida de Algeciras | El 14 y 15 de diciembre estará en el Teatro Falla de Cádiz

Un clásico nunca pasa de moda. No se agota porque tiene la capacidad de lograr que cada generación lo interprete siempre de un modo diferente para hacerlo suyo. Cyrano de Bergerac, el famoso drama heroico escrito por Edmond Rostand, se estrenó en 1897 pero hoy sigue teniendo vigencia plena. El público se sigue identificando con el hombre enamorado que ansía ser correspondido pero que no se atreve a confesar su amor por miedo a ser rechazado. Su desproporcionada nariz le lleva a creer que la mayoría de las personas sólo juzgan por sus sentidos y se dejan persuadir por lo que ven. «El alma que ama y revelarlo no osa, con la razón se encubre pudorosa», confiesa Cyrano. En una sociedad volcada en las apariencias, en la imagen, en los ‘likes’, ¿cómo no comprender al protagonista?

«Es muy fácil reconocerse en Cyrano. Todos llevamos un Cyrano dentro», confirma José Luis Gil (Zaragoza, 1957). El actor conocido por el gran público por su personaje de Juan Cuesta, el presidente de la comunidad de vecinos de ‘Aquí no hay quien viva’ asegura que ha cumplido un sueño que le acompaña desde su juventud: interpretar al valiente espadachín, fanfarrón y pendenciero que ama incondicionalmente a Roxana. Sin embargo, –siempre hay un pero–, su enamorada está fascinada con Christian, el joven y guapo compañero de armas de Cyrano. En este triángulo amoroso, Cyrano es capaz ayudar a su camarada escribiendo ardorosas y apasionadas cartas donde volcará todo el amor que siente.

«Es una obra que siempre quise hacer y espero que el público viva conmigo este oleaje de emociones, lleno de palabras poéticas y de fuerza», explica José Luis Gil. El actor reconoce que meterse en la piel de Cyrano de Bergerac es «una experiencia maravillosa» y destaca el ritmo frenético de la función. La obra es todo un espectáculo que aúna aventura, humor, amor, drama, canciones, música en directo y hasta esgrima, una disciplina para la que Gil tuvo que prepararse con clases diarias durante dos meses para poder encarar su personaje con solvencia. «Es duro. Físicamente requiere un esfuerzo adicional pero merece la pena porque es una obra que trata sobre la arrogancia y la valentía de afrontar su vida a través de cualquier limitación. Es algo apabullante porque el público descubre a un hombre lleno de vida».

En el reparto hay otro rostro muy conocido, la actriz Ana Ruiz, que ya coincidió con Gil en la obra ‘Si la cosa funciona’, una versión teatral de la película homónima de Woody Allen. La sevillana interpretada a Roxana un personaje inteligente y tierno lleno de matices.

El elenco se completa con el trabajo de Alex Gadea (Christian), Carlos Heredia, Rocío Calvo, Javier Ortiz y Ricardo Joven que consiguen dar vida al ramillete de personajes que discurren por este montaje impecablemente dirigido por Alberto Castrillo- Ferrer .

Inconsciencia absoluta

«Llevamos más de dos años de gira y no es algo habitual en una producción privada», indica satisfecha Ana Ruiz. La sevillana, además de como actriz, ejerce de productora. Una experiencia nueva para ella y que no duda en calificar como de «inconsciencia absoluta».

Según rememora, todo sucedió de forma casi casual cuando estaban terminando la gira teatral de ‘Si la cosa funciona’. José Luis Gil seguía recibiendo numerosas propuestas de teatro de comedia porque «reúne tres cosas que son fundamentales en esta profesión: es muy buen actor (qué es lo primordial); es un actor querido y, además, la gente va y paga por verlo en el teatro».

Un día, hablando, Ana le preguntó por la obra que siempre le hubiera gustado hacer y... apareció Cyrano.

«Entonces surgió la posibilidad de que los mismos componentes de la compañía en la que estábamos lo hiciésemos: Alberto Castrillo-Ferrer, el director, también es un enloquecido de Cyrano y empezamos a involucrar a gente con ganas de participar: distribuidores, programadores, productores, equipo técnico… Compusimos un reparto muy solvente con solo siete actores y, cuando nos quisimos dar cuenta, ya estábamos con Alberto Castrillo-Ferrer y Carlota Pérez-Reverte metidos de lleno en el lío. En estos dos años y medio he aprendido mucho, es como si hubier hecho un máster de producción porque ésta ha sido mi primera experiencia en este campo pero no creo que vaya a ser la última», asegura.

Ana Ruiz acaba de estrenar para TVE ‘Mercado Central’ y graba de lunes a viernes una serie diaria para la sobremesa. «Voy compaginando la serie con el teatro que es los fines de semana. En los huecos que tengo estamos empezando a fraguar la producción del 2020 y, si me sobra un poquito de tiempo, hago espinacas, garbanzos con patatas...». Trabajo y sentido del humor no le faltan a la sevillana.

Una doble recompensa

«Uno de los puntos que quiero destacar son los sentimientos y las emociones que se generan en esta obra. Para mí es una doble recompensa porque este proyecto nace de nosotros y de nuestro empeño. Por esa parte, lo siento aún más mío y es doblemente satisfactorio».

Cyrano de Bergerac de la compañía de teatro La Nariz de Cyrano se estrenó el 21 de abril del 2017 y, actualmente, sigue su gira por territorio nacional. Tras su exitoso paso por Madrid, acumula numerosos premios y tiene más de 200 representaciones a sus espaldas. Este viernes y el sábado actuarán en el Teatro Florida de Algeciras. Las próximas citas serán en Estepona, Elche y Cádiz, donde llegarán al Falla el 14 y 15 de diciembre.

La obra, que está dirigida Alberto Castrillo- Ferrer ha sido premiada en la XXIII Edición de los Premios de Teatro Rojas : Mejor interpretación masculina (José Luis Gil) y a Mejor dirección (Alberto Castrillo- Ferrer)

Autor: Edmond Rostand. Versión: Carlota Pérez-Reverte y Alberto Castrillo-Ferrer. Director: Alberto Castrillo-Ferrer. Escenografía: Alejandro Andújar y Enric Planas. Vestuario: Marie-Laure Bénard. Iluminación: Nicolás Fitschel. Intérpretes: José Luis Gil, Ana Ruiz, Álex Gadea, Javier Ortiz, Carlos Heredia, Rocío Calvo y Ricardo Joven.