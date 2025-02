Miguel Poveda: «En este país aún no ha habido nadie comprometido con la cultura»

El Festival Cabaret Festival acoge este miércoles a Miguel Poveda. El cantaor flamenco llega con su gira 'El tiempo pasa volando' en la que ofrece un espectáculo con temas de toda su carrera musical, así como otros que han quedado marcados en él. Más allá del flamenco, Poveda abarca otros estilos como la rumba o la copla, pero siempre sin perder su esencia. Sin lugar a duda, una de las citas más esperadas del festival.

¿Cómo pasó el confinamiento?

Lo dediqué a leer, que hacía tiempo que no leía. A no hacer nada y a reflexionar e intentar tener la mente lo más despejada posible. Intentar salir de ese ritmo genérico que llevamos. A parar el tiempo y a plantearte cuestiones sobre qué quiero a partir de ahora. Y sobre todo, a disfrutar de mi hijo. Cosas que antes no podía hacer con tranquilidad porque no podía con el día a día. También aproveché para componer y ayudar a gente que me pedía cosas y vídeos. Por ejemplo, componer y donar los derechos a la Fundación de Metadona con un tema que creamos con Bolita. He estado ocupado desde la tranquilidad. Ocupado en alimentar el alma .

Ahora que volvemos a salir, ¿cómo se encuentra?

Mucho mejor de lo que pensábamos al principio. Los primeros días parecía que todo iba a suspenderse hasta el año siguiente, pero Cabaret Festival ha ideado esta fórmula para reactivar la cultura y siga habiendo música en directo. Aunque es mucho más reducido, te da un canto a la intimidad que me tiene ilucionado y contento. Y bueno, estoy deseando que lleguen porque ya he tenido tres conciertos que han sido mágicos.

¿Qué sentía cada vez que tenía que cancelar algún concierto?

Al principio era una desolación y una tristeza horrible, pero luego se te olvida cuando ves que lo que está ocurriendo fuera es tan grave que lo que menos importa es que tú puedas cantar o no. Lo importante es que la gente no muera y no se enferme. Lo que ocurría con los conciertos se quedaba en un segundo plano.

¿Cree que el Gobierno ha actuado de forma correcta para preservar la cultura?

Creo que a día de hoy no hay ninguno que merezca un premio por su compromiso con la cultura. No solo lo digo del gobierno de ahora ; el de antes, el que vendrá… Siempre la cultura, en ese sentido, no está respaldada como debiera. En este país aún no ha habido alguien serio y preparado con el compromiso y la categoría que merece la cultura. La cultura a día de hoy no ha estado a cargo de nadie que tenga la conciencia de lo importante que es la cultura para un país.

Ahora que ha vuelto a los escenarios de nuevo, ¿cómo fue ese reencuentro con el público?

Ha sido muy emocionante porque aunque ya no ves la sonrisa. A pesar de quedarse detrás de una mascarilla, la mirada, los ojos de ilusión aparecen y a algunos le emociona estar sentados con el público.

En todos los conciertos estamos respetando las medidas de seguridad . En éste, por ejemplo, en el Cabaret Festival estarán sentados por familias en mesas de seis, ocho o diez personas como mucho, creo, y todas separadas unas de otras. Será al aire libre y cumpliendo con todo lo que requiere la ley. Aún así, puedo recrearme en el entusiasmo que tiene la gente por volver a un concierto y volver a consumir música en directo. Eso genera en el ambiente una sensación de alivio y emociones increíble.

"Ser conocido no vale si lo que haces no tiene un soporte"

En sus inicios cantaba en peñas flamencas de Barcelona, ¿cómo recuerda esa etapa de su vida?

Fue una etapa fundamental . Ha sido una etapa de la que estoy orgulloso de haber vivido. Ha sido empezar la casa por los cimientos. Cuando uno ha tenido ese recorrido, al final se nota en tu madurez. Son conocimientos que agradezco a la vida. Es necesario pasar por ahí. Pensaba que iba a llegar alto. Lo pensaba porque lo deseaba. Pero una vez que ocurre, es muy diferente. Esto no es un juego. Ahora afrontas las cosas con otra perspectiva y de mucha responsabilidad. Cuando eres más joven idealizas esto de otra manera . Lo que quieres es que todos te conozcan. Una vez que vas recibiendo experiencias, lo que quieres es ser un artista de principios y le das valor a cosas que realmente tienen importancia. Ser conocido no vale si lo que haces no tiene un soporte.

Hace poco ha sacado nuevo disco, 'El tiempo pasa volando'. ¿Qué ha querido reflejar con él?

Lo que quería era una trilogía . Por un lado, un disco de flamenco tradicional, que es mi tronco fundamental. Otro que fuese algo más vanguardista, con música más abierta y con sonoridad de Pink Floyd, por ejemplo; que era la música de mi padre, y musicalizar a Federico García Lorca . Aunque también está el flamenco, predomina la música capitaneada por la poesía de García Lorca. Y luego, el tercero de ellos, un disco que suponía regresar al origen verdadero, a mi origen real, a la época en la que escuchaba a artistas que me despertaron el gusanillo de la música. Mi punto cero es Bambino, María Jiménez, Los Chichos, los Chunguitos… Todo eso es lo quería reflejar, sin complejos.

¿Próximos proyectos?

El año 2020 iba a ser un año de hacer carrera fuera, con colaboraciones con muchos artistas que van a tener que esperar. Para un futuro me gustaría colaborar con artistas de otros países . De momento está apartado pero me gustaría trabajar con artistas de América.