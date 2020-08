ENTREVISTA «Creo que el sitio más seguro de estar es en un concierto por las exigencias de seguridad» Antonio José estará en el Cabaret Festival este miércoles en El Puerto de Santa María

Antonio José ha sido otro de los artistas que se ha visto en la obligación de cancelar y posponer su gira de 2020. Sin embargo, el ex concursante de La Voz se encuentra inmerso en una serie de conciertos a lo largo del verano, ‘Tan cerca 2020’, en los que seguirá de cerca con su público. De forma diferente, pero sin dejar su esencia musical, el que participó en Eurojunior en 2005, está este miércoles en la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María.

¿Cómo te encuentras ahora que has vuelto a los escenarios?

Pues muy bien, muy feliz. Estoy con muchísima energía y disfrutando de todos los conciertos que estamos haciendo. La verdad que un poco fastidiado por no poder estar haciendo la gira que a todos nos hubiera gustado, pero bueno feliz de estar de nuevo encima de los escenarios.

Tenías más de 80 fechas cerradas para la gira.

Sí, teníamos más de 80 fechas cerradas para la gira pero bueno, hemos conseguido posponerla para el año que viene, así que estoy muy contento por ese lado.

Cada vez que te decían que tenías que cancelar algún concierto...

Bueno pues complicado, difícil porque en los tiempos que corren no es fácil asimilar todo así tan de golpe. Teníamos programado un año tan ilusionante y tan bonito por delante… pero bueno intentando ver el lado bueno de las cosas y esperando que el año que viene llegue de la forma más positiva y bonita que pueda ser.

Imagino que ahora es todo muy distinto, ¿verdad?

Sí, todo muy distinto. Ahora vamos con un formato totalmente acústico con piano, guitarra y voz; aforo limitado y bueno, el panorama era un poco desolador hace unos meses y ahora es otra cosa puesto que estamos teniendo la oportunidad de poder estar girando, no como nos gustaría, pero sí girando que ya es un paso enorme para vivir todo lo que hemos vivido. Hoy en día, creo que el sitio más seguro de estar es en un concierto por las exigencias que tiene de seguridad e invitar a todo el mundo que apueste por una cultura segura hoy en día y siempre en nuestro país.

¿Cómo ha sido el reencuentro con tus fans?

Pues super bien. la verdad que no ha podido ser más bonito. En todos los sitios que he estado me han recibido con los brazos abiertos, siempre con muchísimo cariño. La verdad que no puedo tener mejor público, no puedo tener gente a mi alrededor. Es maravilloso todo lo que está ocurriendo y la verdad que feliz, super feliz por todo; por tener a gente tan bonita a mi vera, por tener un equipo maravilloso y porque una vez más la vida nos ha dado la oportunidad de estar haciendo conciertos en tiempos tan difíciles.

"En España, un país lleno de cultura e historia, es complicado reivindicar la cultura"

Has mencionado antes la cultura y lo importante que es apostar por ello. ¿Crees que los políticos están actuando bien para fomentarla?

Bueno no lo sé; no lo sé y sí lo sé. Siempre he dicho que mi política es la música y ojalá algún día todos los artistas nos uniéramos. Y ya no sólo los artistas, sino los ciudadanos de este país y saliésemos a la calle a reivindicar lo que realmente hay que reivindicar. Eso sería un antes y un después, lo que pasa que sería muy complicado. Sólo te puedo decir que en el país que estamos, siendo España el país que es, un país lleno de cultura, lleno de historia y que realmente no sea la cultura o la historia la que realmente se reivindique pues es complicado. Pero bueno, aquí estamos apostando y agradeciendo a todas esas personas que apuestan por la cultura en general. Una vez más, la cultura demuestra que es segura y ha demostrado que en estos tres meses de confinamiento ha estado ahí sin dejarnos de lado.

Ahora que hablas del confinamiento, ¿qué tal lo pasaste?

Muy bien, la verdad que muy bien. Lo esperaba peor. La verdad que he estado muy bien. He tenido la oportunidad de hacer mucha música, de componer mucho. La verdad que muy positivo dentro de lo malo.

Ahora que hemos vuelto a la normalidad, la mascarilla ayuda a ir de incógnito.

Bueno yo soy un fiel admirador de la gorra. Ahora con la mascarilla y la gorra es más difícil que te reconozcan. El otro día por ejemplo, quedé con mis amigos y llegué y se creía que era el dependiente del local, no me habían reconocido. Fue bastante gracioso porque les seguí la corriente hasta que se dieron cuenta.

"Me gusta frecuentar los sitios en los que me siento agusto y no crear ningún tipo de problema en cuanto a aglomeraciones"

¿Te gusta pasar desapercibido o te gusta que te reconozcan?

No, no; yo soy muy discreto. Me gusta frecuentar los sitios en los que me siento agusto y no crear ningún tipo de problema en cuanto a una aglomeración o que la gente esté pendiente de mí. Y más ahora con las medidas que hay que tomar.

Con respecto a tu música, hace poco sacaste un nuevo tema, ‘Ando perdido’, y ya acumula millones de reproducciones en plataformas digitales. ¿Cómo llevas eso?

Bien, la verdad que siempre es un placer sacar una canción, sobre todo en tiempos de pandemia, y que la gente siga apostando por tí y por tu música. Yo creo que eso es lo más maravilloso que le puede pasar a un artista; que después de tanto tiempo la gente siga apostando por tí, siga asistiendo a tus conciertos, yo creo que ese es el logro. El premio más bonito es que tu público te reconozca ese cariño que intentas transmitir a través de tus canciones.

Desde que saliste de La Voz, no has parado de acumular éxitos. ¿Cómo llevas esa situación en la que sales del concurso y ves tanta gente que te quiere?

Pues es un poco el resultado de todo el trabajo y el esfuerzo por parte mía, de mi familia y de todo mi equipo, que han hecho posible todo este tipo de situaciones. De todas formas yo sigo trabajando, la música es una montaña rusa. Hay que aprovechar el momento, hay que estar siempre con los pies en la tierra, que es lo más importante. Pensar que lo que te toca hacer es cada día mejor, tener una ambición sana y, sobre todo, ser fiel a tu música y tu público. Está muy bonito salir en el concurso pero eso hay que cuidarlo. El llegar no cuesta tanto como mantenerse, entonces lo complicado vino después, viene ahora y vendrá hasta el futuro; hasta el momento en el que decida dejar la música que espero que sea dentro de muchísimos años.

¿En algún momento te subió la fama a la cabeza?

No, no. Eso nunca, no soy más que una persona que tiene el privilegio de poder dedicarse a lo que le gusta, poder montarse en un escenario.

¿Algún adelanto de trabajo nuevo que veremos dentro de poco?

Pues viene mucha música y algunas colaboraciones. Dentro de dos meses sale el próximo single, yo creo.