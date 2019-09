ESPECTÁCULOS El ‘Concert Music Festival’ de Chiclana ha «desbordado» sus previsiones La organización celebra la buena acogida del ciclo de conciertos y destaca que más de 200.000 personas pasaron por las instalaciones de Sancti Petri

El Festival Concert Music ha dado por terminada su segunda edición. Si antes de que empezara desde la organización ya se destacaba que «parece que llevamos varias ediciones por el grado de conocimiento que tiene el público sobre él», tras este verano la sensación ha ido a más. De hecho, en la valoración que se hace desde la organización se destaca que «se han desbordado con creces las expectativas; hemos superado los 200.000 espectadores». Esta buena acogida por parte del público se ha dado tanto en la asistencia a los conciertos como a las instalaciones «donde los asistentes podían cenar o tomarse una copa».

Como despedida, la organización celebró en la noche del domingo una cena benéfica. Una vez se contabilice cuánto se ha recaudado, Caixabank ha anunciado que aportará, por su parte, el doble, que irá destinado a proyectos de Cruz Roja Española. «Fue un lugar de encuentro muy bonito que, además, contó con la actuación de Paco Moltalvo», indicó la responsable de comunicación, Deborah Casillas.

A la hora de responder qué artista o grupo ha conseguido un mayor éxito en cuanto a público, la organización insiste en que «el éxito ha sido generalizado; podríamos hablar de Manuel Carrasco, de C. Tangana, de Beret... al final casi los diríamos todos porque la acogida que ha habido ha sido muy buena en cada concierto». Una de las sorpresas del festival ha sido el homenaje a Queen, ‘God save the Queen’, que ha cosechado en Chiclana un éxito similar al de otras partes de España. «El público alucinó, muchos no conocían la calidad del grupo y acabaron encantados». Por citar uno de los últimos conciertos, Casillas subraya que «Dellafuente fue de los últimos en incorporarse al cartel y ha sido un éxito rotundo».

Oferta accesible en Sancti Petri

Uno de los puntos fuertes el Concert Music, como ya sucediera el año pasado, ha sido la variedad de la oferta que se ha presentado al público. «Es importante que venga mucho público, pero a nosotros nos gusta destacar que es un festival donde todos los miembros de la familia encuentran su sitio, donde hay oferta para todos los gustos, desde los más pequeños (con actuaciones de Cantajuego o de Pica-Pica) hasta los adolescentes pasando por un público de más edad». En este aspecto, recalca, «Concert Music ha sabido diferenciarse del resto de festivales, que suelen estar centrados bien en una temática bien en un público en concreto». Gracias a esta circunstancia, buena parte del público que asistía repetía o acompañaba a algún amigo o familiar a escuchar a un artista distinto

Y es que por el poblado de Sancti Petri han pasado artistas tan diferentes como los Morancos, Manolo García, Siempre Así, Izal, Nancys Rubias, C. Tangana, Beret o Los secretos.

Respecto a la organización, uno de los aspectos que más se ha valorado ha sido el de los autobuses que llevaban a los espectadores desde sus localidades hasta el recinto, lo que ha acercado a toda la Bahía al escenario.

Ante la pregunta de si pronto pensarán en la edición del Concert Music, la organización señala que «ya llevamos semanas trabajando en el ciclo de conciertos de 2020». Trabajo por delante, tienen, sobre todo después de llegar a un acuerdo para celebrar cuatro ediciones más. «Nuestra relación con el Ayuntamiento de Chiclana es la mejor posible, además de con los hosteleros». De hecho, los hosteleros chiclaneros han valorado el hecho de que se haya dotado de ocio los meses de julio y agosto.