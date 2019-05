Cierra ‘El ático de los gatitos’, la única revista cultural infantil Tras cinco años en el proyecto, su responsable, Rosario Troncoso, anuncia la suspensión de la publicación «cuando estaba en su mejor momento»

«Prefiero que ‘El ático de los gatitos’ se cierre por cansancio que por hartazgo’». Rosario Troncoso, impulsora y creadora de ‘El ático de los gatitos’, la única revista literaria y cultural dedicada al público infantil y juvenil en la provincia de Cádiz, ha anunciado que pone fin al proyecto. Si en este tipo de publicaciones los motivos suelen ser la falta de éxito de la publicación, en éste ha sido «la imposibilidad de mantener el ritmo en una publicación que cada vez es más exigente».

De hecho, Troncoso señala que la publicación se encontraba «en su mejor momento». «No puedo sino tener palabras de gratitud tanto para quienes estaban colaborando ahora como para quienes lo hicieron en el pasado: autores, ilustrados y asociaciones que nos han apoyado y han apostado por esta aventura que ahora termina». Las razones por las que se echa el cierre son, fundamentalmente, personales, por no poder compaginar la vida familiar y el resto de obligaciones profesionales con la elaboración de la revista, que se puso en marcha en el año 2014. Troncoso trabaja de profesora en un instituto de Puerto Real y es editora y escritora. «Además, tengo dos hijos pequeños y llega un momento en que te das cuenta de que no puedes llevar todo para adelante».

Una de las señas de identidad de ‘El ático de los gatitos’ ha sido «el tratar a los niños y adolescentes con respeto, que no se emplee un lenguaje de adulto no implica que se les tenga que hablar como si fueran tontos». «Una de las cosas más gratificantes eran las presentaciones, cuando llevábamos animación y los niños entendían que la lectura podía ser divertida, escucharlos leer la revista y hacer preguntas sobre los textos era muy edificante», subraya.

De entre los colaboradores que ha tenido la revista, Troncoso destaca nombres como el de Lucía Ariza y Lucía Miranda (de La Garabata), Iván del Río, Javiera Alfama, Ramón Luque, Paco Velázquez, Mirian Peralta, Lucía Fernández, Yolanda Vallejo o Eva Ingunza.

«La revista estaba en su mejor momento, por eso prefiero que sea ahora cuando se acabe esta aventura que nos había llevado no sólo a las librerías y a los colegios de Cádiz, sino incluso fuera de la provincia». Como ejemplo, la autora destaca que recientemente fue invitada a la feria del libro de Cáceres «y me pidieron que llevara unos ejemplares; en Valencia, también me dijeron que llevara».