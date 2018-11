Novedad literaria «Leo y la llave mágica», un antídoto frente al bullying Mary Carmen Delgado Barranquero presenta este viernes su nueva novela en el aula 103 de la Facultad de Filología

Mary Carmen Delgado Barranquero se ha convertido, por méritos propios, en una de las principales escritoras andaluzas, en lo que a literatura juvenil se refiere. Su saga de Las Can -que cuenta con una legión de fieles seguidores- ha tenido un enorme éxito no sólo en presentaciones en bibliotecas y ferias del libro, sino también en los numerosos actos que la autora ha realizado por distintos centros escolares. Ahora da otro paso más hacia delante con la publicación de «Leo y la llave mágica» ( Mr. Momo), una novela de aventuras en la que se abordan temas sociales de tanta actualidad como el bullying y la igualdad de género. Esta obra se presentará este viernes a las 19.00 horas en el aula 103 de la Facultad de Filología.

«Teniendo en cuenta que la colección ha entrado en colegios, motivado en gran parte por el cóctel histórico potenciado con valores educativos e imaginativos de los seis libros anteriores -dice Delgado Barranquero-, tanto la editorial Mr. Momo como yo estuvimos de acuerdo en que, además de seguir con nuevas aventuras de este estilo, debíamos abrir una sección paralela, dentro de la saga de las aventuras de las Can y sus amigos, que pasara a resolver problemas sociales». De esta forma, «Leo y la llave mágica» «no es el séptimo libro de la saga, sino el primero al que clasificaremos como A, ya que este nuevo protagonista, Leo, asumirá diferentes roles que serán de interés en el ámbito estudiantil». Por lo tanto, en este primer título se trata el bullying (en sus diferentes modalidades) y la igualdad de género desde una perspectiva didáctica pero a la vez entretenida «paraque los lectores más jóvenes comprendan qué elección es la correcta y cómo deben posicionarse ante este tipo de situaciones sensibles».

Según la autora, «las claves de este nuevo libro se basan en el método finlandés Kiva, que está obteniendo muy buenos resultados y que intenta influir sobre los testigos pasivos para convertirlos en activos. El lector se puede posicionar en el acosado, acosador o testigo, asumiendo las Can y sus amigos el papel del educador». Respecto a la trama, cabe comentar que Leo es un niño muy especial que, como le encanta leer, empezará a ser el centro de atención -desde una perspectiva negativa- de aquellos compañeros que tienen unos intereses distintos. De hecho, «en una excursión escolar a una feria del libro le ocurrirá algo inesperado; una situación muy incómoda que requerirá que una escritora, cómo no, tome cartas en el asunto. Ella le hará un regalo que nunca olvidará y cambiará su forma de despertarse cada mañana: una llave mágica para descubrir el mundo de las Can y sus amigos».

La importancia de las ilustraciones

Por otra parte, la creadora de la saga de las Can se siente «encantada con el trabajo realizado por mi compañera ilustradora Gloria Barranco Ardila, ya que, a diferencia de libros anteriores, esta nueva novela contiene siete ilustraciones en lugar de una». Asimismo, avanza para ABC que el siguiente título de esta sub-saga ya está prácticamente acabado, «Leo y el desván encantado», que abordará el tema de las desapariciones de niños. «Porque lo importante de todo esto es que el público al que va dirigido aprenda a prevenir y enfrentarse a este tipo de situaciones».

Para Mary Carmen Delgado Barranquero, una de las cosas fundamentales de «Las aventuras de las Can y sus amigos» es que «han ido creciendo tanto en edad como en tamaño, así como en alcance y diversificación, ya que nos hemos estrenado incluso con una divertida ruta teatralizada de senderismo literario llevada a cabo por las empresas Sentido Natural, Berrocal Rural y Animaciones Pompitas y Botton en un paraje único como es el Río Tinto y que forma parte de estas aventuras».

«Leo y la llave mágica» será presentado este viernes a las 19.00 horas en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, en el aula 103, bajo el apoyo de la Cátedra de Luis Cernuda. Como en otras ocasiones, el acto será interpretado al lenguaje de signos por Ana Martínez Caballero. Lo abrirá José Iglesias

Blandón, editor de Mr. Momo, y entre las muchas sorpresas que habrá preparadas, una será llevada a cabo por Rosario García Palomo, psicóloga sanitaria especializada en tratamientos de niños pequeños y adolescentes con técnicas de realidad virtual.