Memoria histórica Rosario Pérez Villanueva: «Las protagonistas de mi novela tienen en común que son dos supervivientes» La periodista y escritora linense debuta con «Las fronteras de la memoria» (Caligrama), que presenta este sábado en Canal Sur Radio

Rosario Pérez Villanueva (La Línea, 1974) es una experimentada periodista que actualmente realiza las tareas de comunicación para la Asociación AlCultura, además de firmar una columna de opinión en «Hoy por Hoy» de Radio Algeciras (SER) desde hace más de quince años. Aparte de su brillante trayectoria profesional, el año pasado publicó su primera novela, «Las fronteras de la memoria» (Caligrama/Penguin Random House). Se trata de una novela de amor y desamor, con tintes de suspense, en la que la memoria histórica está muy presente, aparte de otros temas como el del Alzheimer. El libro se presentará este sábado, a las 12 del mediodía, en la sede de Canal Sur Radio, en la isla de la Cartuja. En el acto estará acompañada por el periodista Antonio Manfredi y por el también periodista y escritor Andrés González-Barba.

Cómo se gestó «Las fronteras de la memoria»

El proceso de documentación y escritura comenzó en el verano de 2015, pero esta novela ya había empezado a gestarse en mi cabeza desde mucho antes… Tal vez en el patio de vecinos en el que vivían mis abuelos, en La Línea, cuando, siendo una adolescente que quería estudiar Periodismo, empecé a hacer preguntas sobre la guerra… Luego, algún tiempo después, mis tías Pepita y Anita, que hoy en día tienen más de 90 años y viven en Panamá, nos contaron a mi hermana y a mí la historia de su padre, José Villanueva, un trabajador linense en Gibraltar que tuvo que cruzar la Verja, en el verano de 1936, pensando que aquello iba a durar unos días, y que nunca más pudo regresar a su hogar, aunque en su caso, al menos, su mujer y sus hijas sí que pudieron reunirse con él, no sin pasar por numerosas dificultades… La suya fue la historia de una injusticia, una más entre tantas, aunque ahora parece que se nos haya olvidado que, no hace tanto, los españoles también fuimos refugiados… y de ahí brotó la inspiración para crear el personaje de Fernando Alameda, y la trama, ficticia, pero con un contexto histórico real, de esta novela.

La novela tiene algunos elementos autobiográficos, como el pasaje en el que Daniela sufre un ERE, algo que hará que su vida dé un giro de ciento ochenta grados.

En mi caso, yo no sufrí un ERE, sino que me cesaron después de 11 años trabajando para la Junta de Andalucía, pero sí que viví lo que supone quedarte sin trabajo de la noche a la mañana, y que todo lo que es tu cotidiano día a día se desmorone… En cualquier caso, lo que le ocurre a Daniela no es algo que yo haya vivido sólo en primera persona: soy la vicepresidenta de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, y pertenezco también a la directiva del Colegio de Periodistas de Andalucía, y en los últimos años, por desgracia, he vivido muy de cerca los casos de muchos compañeros que se han ido quedando sin trabajo, dentro y fuera de nuestra comarca… La nuestra es una profesión que arrastra una profunda crisis desde hace ya demasiado tiempo, y no sólo por el elevado índice de desempleo, sino por la precariedad de las condiciones de trabajo, los contratos basura, el escasísimo valor de la titulación de Periodismo… Todo eso, de alguna forma, tenía que aparecer en la novela.

Me gustaría que me hablara sobre el peso de los personajes femeninos en esta historia, especialmente en lo que se refiere a la relación que existe entre Daniela y Vicenta.

Bueno, yo tuve una relación muy especial con mis dos abuelas, aunque una de ellas falleció cuando todavía era pequeña, y eso es algo que también está en el libro… Daniela y Vicenta son distintas en muchas cosas, y sus épocas y sus circunstancias también lo son, pero tienen en común que son dos supervivientes: dos mujeres luchadoras, que se ven golpeadas por los acontecimientos y tratan de salir adelante como pueden, aprendiendo a trompicones que la vida rara vez resulta como uno la sueña o la planea, y que, cuando falla el plan A, tiene que haber un plan B… que cuando uno se cae, tiene la obligación de levantarse, que la última de las opciones es la de tirar la toalla, y que la vida casi siempre ofrece segundas oportunidades, aunque a veces, cuando todo parece oscuro y sin salida, nos cueste mucho verlas.

La Guerra Civil

Vicenta es un personaje de ficción, pero su historia es la historia de muchas mujeres a las que la guerra, y la posguerra, truncó la que podría haber sido su vida… Obviamente, los episodios históricos tenían que ser fieles a lo que ocurrió, y para ello tuve que dedicar tiempo a investigar, a sumergirme en libros y documentos que luego, en la novela, también lee la propia Daniela, y a rebuscar en periódicos de la época, como el Gibraltar Chronicle, el veterano diario de Gibraltar, que durante algunos días del verano de 1936 incluso llegó a tener una edición especial en español… Para documentarme visité también en varias ocasiones los Archivos Nacionales de Gibraltar, así como la Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera, y asistí a conferencias de colaboradores del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar que me fueron de mucha utilidad, como las del profesor José Manuel Algarbani o el cronista oficial de San Roque, Antonio Pérez Girón… Al final tenía material como para documentar cuatro o cinco libros, pero sólo he podido utilizar lo que me permitían la trama y el ritmo de la novela.

En la novela se habla de segundas oportunidades y de la obligación de levantarse antes que tirar la toalla

En «Las fronteras de la memoria» también está presente el elemento lírico, algo que no es extraño por su condición de poeta.

Sí, tengo un poemario publicado, «Tardes de incertidumbre», y he participado en recitales y revistas de poesía, así que supongo que ese elemento lírico del que me hablas está ahí, y de algún modo forma parte de mi escritura… En la novela, además, me permito hacer un guiño, un pequeño homenaje, a algunos de mis escritores favoritos, como María Dueñas, Juan José Téllez, Almudena Grandes o Luis García Montero, con los que, además, he tenido el placer de coincidir en algún recital poético, como los que se celebran cada verano en Algeciras, en la plazoleta de San Isidro… Precisamente, unos versos de García Montero dan pie a uno de los capítulos de la novela: esos que dicen que «la vida no traiciona, sólo existe/de un modo diferente al esperado»… Y así es.

Algeciras y el Campo de Gibraltar tienen un notable protagonismo en esta novela, ya que son más que meros escenarios geográficos.

Es que esta novela tenía que transcurrir en estos escenarios, y no sólo porque es mi tierra y la conozco bien, sino porque me apetecía mucho contar una parte de nuestra historia reciente que mucha gente de por aquí ni siquiera conoce, así que imagínate fuera… La historia de los miles de españoles que tuvieron que cruzar la frontera de Gibraltar, en julio de 1936, para intentar salvar sus vidas y las de sus familias, convirtiéndose en refugiados a apenas unos pocos kilómetros de sus casas, y encontrándose, poco tiempo después, con que habían escapado de una guerra para casi meterse en otra… Yo misma, cuando empecé a documentarme, descubrí que había muchas lagunas, y que, aún hoy, siendo poco lo que se sabe de algunos de los sucesos históricos que se produjeron en la zona del Estrecho, durante aquel trágico verano, y que fueron determinantes para lo que pasó después… Por otra parte, es verdad que la nuestra es una zona geográfica que da para mucho material literario, periodístico o cinematográfico, como casi todos los territorios fronterizos.

¿Podría considerarse «Las fronteras de la memoria» como una novela de personajes?

No lo sé, supongo que cuando uno escribe no son cosas que a priori te plantees… Según el informe editorial, ésta es ante todo una historia de amor y desamor, con pinceladas de novela histórica y tintes de suspense. Los lectores sí que me dicen que han sufrido y reído con los personajes, que se han desesperado y se han emocionado con ellos, que se los han creído… y creo que, en el fondo, de eso se trata. También me han comentado que es una novela que se podría encuadrar dentro del género «feel-good», mientras que a otros les ha impactado que aparezca la enfermedad de Alzheimer, que no sólo se cuela en la trama como un recurso literario, sino casi como otro personaje más… En fin, a mí me gusta pensar que ésta es, ante todo, una novela de sentimientos, de historias rescatadas del olvido… y de reivindicación de las segundas oportunidades.

¿Crees que Daniela se redime de muchas de sus miserias personales a través del amor?

Es que el amor es la fuerza que mueve el mundo, y no sólo el amor de pareja, sino el amor a la familia, a los amigos de verdad, a lo que uno hace por vocación, ya sea a la escritura, como en el caso de Daniela, o a la enseñanza de la Historia, como en el de Héctor… La protagonista descubre que el amor que merece la pena es el que no es egoísta, el que te da espacio y tiempo, el que te permite ser tú misma, con todas tus luces y todas tus sombras… y lo descubre no sólo en primera persona, sino también, y al mismo tiempo, en la verdadera historia de su abuela, y en los últimos días que pasa con ella, cuando la enfermedad todavía la deja, a ratos, ser la mujer que siempre había sido.

Después de tantos años de dedicación al periodismo, ¿qué le está aportando su otra faceta como escritora?

Muchas satisfacciones, especialmente en el terreno personal, y la íntima satisfacción del deber cumplido, de haberme quitado una «espinita» que tenía clavada. Yo llegué al Periodismo por la escritura, porque ya desde pequeña era la típica niña que escribía pequeñas obras de teatro y ganaba los concursos de redacción en el colegio… Pero luego el día a día de esta profesión, que, a pesar de todos los pesares, es apasionante, me iba absorbiendo tanto que nunca terminaba de encontrar el tiempo y la calma necesarios como para atreverme a afrontar un proyecto de la envergadura de una novela (al menos la novela que yo quería escribir), y lo iba posponiendo y posponiendo… Hasta que un día el tiempo me encontró a mí. Y se acabaron las excusas.

¿Está preparando ya una nueva novela?

Bueno, como te decía, es mucha la documentación que no pude incluir en esta novela, y son muchas las historias sobre esta zona que quedan por contar, así que sí que tengo material para una segunda, y también algunas ideas bullendo en mi cabeza… Lo que pasa es que ahora sí que tengo una época de bastante trabajo, y, además, todavía estoy con la promoción de «Las Fronteras de la Memoria», que me ha permitido ir a Ferias del Libro como la de Barcelona, y venir ahora a Sevilla, y poder ir dentro de unos días a Madrid… En estos últimos meses he podido comprobar que los escritores noveles y «periféricos» lo tenemos muy difícil para que se nos tenga en cuenta, y que hay que ir al encuentro de los lectores y dedicar mucho tiempo, también, a las redes sociales, pero la verdad es que yo estoy disfrutando mucho de esta etapa de presentaciones y firma de libros, y que el simple hecho de ver mi primera novela publicada y estar viviendo esto ya es un regalo… Así que sí, claro que espero que haya un segunda novela, más pronto que tarde. Cuando sea el momento.