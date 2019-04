Novedad editorial Julio Muñoz Gijón: «Nuestra Semana Santa tiene mucho humor y eso nos distingue de otras ciudades» @Rancio firma este martes por la tarde ejemplares en la librería Verbo de la calle Sierpes de «Hasta al que no le gusta, le gusta y no lo sabe» (El Paseo), II Pregón Heterodoxo de la Semana Santa de Sevilla

Julio Muñoz Gijón @Rancio es amante de la Semana Santa no oficial, de aquella que se vive a pie de calle y que se detiene en la intrahistoria de los personajes secundarios. El año pasado protagonizó el II Pregón Heterodoxo de la Semana Santa de Sevilla, «Hasta al que no le gusta, le gusta y no lo sabe» (El Paseo), del que este martes firmará ejemplares en la librería Verbo de la calle Sierpes, de 19.00 a 21.30 horas.

Esta iniciativa tan original surgió a raíz de una idea creada al alimón por la revista La Muy, el periodista José María Rondón y por el editor de El Paseo, David González Romero. «Me llamaron para hacer el pregón -dice Muñoz Gijón-. Sabía que Manu Sánchez lo había hecho el año anterior. Oí el de Manu y me flipó. Al principio intenté hacer algo parecido a él, pero luego vi que no podía. Manu decía que se podía ser ateo y cofrade. Mi tesis era que podías decir que no te gustaba la Semana Santa, pero que en el fondo te gustaba. Aunque le tengas manía a esta fiesta, si nos la quitaran la echarías de menos. Es algo que tienes tan metido en la cabeza que hasta lo disfrutas».

Cubierta del pregón - ABC

Dice este periodista y escritor que en su pregón «me la jugué porque hablaba sobre la homosexualidad, ya que tradicionalmente la Semana Santa ha protegido a los homosexuales. Aparte dije que es una fiesta de los sentidos, además de religiosa. Mucha gente va a valorar el arte, las sensaciones, las emociones, el folklore. Es una fiesta que tiene muchos matices, aparte de lo religioso, y esa es su grandeza. Ha pasado igual que con el flamenco, que mucha gente se ha atrevido a moverlo de su sitio. Cuando modificas algo y te lo llevas a otro sitio no habitual es signo de que algo está vivo».

Confiesa Muñoz Gijón que «hace un año estaba muy nervioso. Intento ser muy honesto con @Rancio. Al final fue muy bonito porque había mucha gente que había ido al pregón por @Rancio, pero también porque les gusta la Semana Santa. Muchos me felicitaron por hablar de la Semana Santa real. A veces el pregón oficial habla mucho de sí mismo, pero yo hablé del que vendía los globos, del que va con bocadillos y refrescos, de la protección que muchos homosexuales han encontrado en las casas hermandades… El domingo estuve en el pregón del Señor Gañán -tercer pregonero heterodoxo- y me encantó porque hizo referencia a esos pequeños detalles». «Al final te das cuenta de que nuestra Semana Santa tiene mucho humor yeso es lo que la distingue de otras ciudades».

Semana Santa a pie de calle

En cuanto al hecho de que su pregón haya tomado cuerpo en forma de una publicación, Julio Muñoz Gijón afirma que «estoy encantado de formar parte de este proyecto con David González Romero. Mi pregón era de escuchar, pero también de leer. Mucha gente lo quería conservar. Hay gente por las redes que dicen que les he hecho llorar de emoción, cuando normalmente les hago llorar de risa. El humor es una entrada muy cómoda para todo el mundo. Eso es lo que hacemos con “Abierto a las diez”, nuestro programa de radio, donde todo lo hacemos con mucho humor. Con mi pregón quería bajar la Semana Santa a la calle. Somos las personas de la calle la que hacemos que sea una ciudad tan peculiar. Soy muy callejero. Me agobia estar dentro de las cosas. Haber nacido en Sevilla es una bendición. Junto a Cádiz es la ciudad donde más bonito es improvisar».