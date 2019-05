Novela Juan Bonilla: «He escrito de nuevo 'Nadie conoce a nadie'» El escritor publicará la nueva obra, retitulada «Nadie contra nadie», con la que quiere rendir homenaje a la Sevilla que conoció en los 90

Uno de los deseos de Naui Olin es que su obra trascendiera los estrechos círculos literarios y artísticos y llegara a la mayor gente posible, motivo por el cual posó desnuda para «Ovaciones», una de las revistas con mayor tirada del México de principios de siglo.

Con esta artista, Juan Bonilla comparte no querer ser un autor para escritores y entendidos, y, de hecho, este jerezano trascendió los límites del circuito literario con «Nadie conoce a nadie» (1996), su novela ambientada en Sevilla, con la Semana Santa y los juegos de rol de fondo, y que sirvió de punto de partida para la película del mismo nombre de Mateo Gil, estrenada en 1999 y sobre la que muchos volvieron sus ojos cuando se produjeron los incidentes de la madrugada de 2000.

La proyección social «no es el fin último de lo que uno hace», explica el escritor, pero reconoce que «sería una gran derrota que la novela solo interesara a mis amigos o a los cultos».

Desde los años 90, Juan Bonilla ha seguido publicando novelas, libros de relatos, algunos tan recomendables como «Una manada de ñus» (2014), poesía («Poemas pequeño burgueses») y un ensayo sobre la biblioamanía, «La novela del buscador de libros» (2018).

Pero tras recibir el Premio Bienal de Novela Vargas Llosa, por «Prohibido entrar sin pantalones» (2013), se volvió a reencontrar con la solapa de «Nadie conoce a nadie» en una librería de viejo de León. «Iba a comprar el libro y pensé: ¿y si en vez de comprarlo lo escribo de nuevo?», explica el autor.

«Pensaba que la idea de la novela estaba bien, pero que cuando la escribí no tenía el pulso suficiente para hacer una buena novela. Decidí volver a escribirla, no reescribirla, más que nada por ocupar mis horas, no como una necesidad. A esa novela le pasaron cosas después de publicarse. Se convirtió en película y después pasó lo de la madrugada... Pensé en integrar todo eso en la novela. Sobre todo, quería hacer un homenaje a la Sevilla de los años 90 que yo viví y meter a Abelardo Linares de pregonero de la Semana Santa. Jugar con todo eso. Y la escribí de nuevo. Pensé que no le iba a interesar a nadie, pero Seix Barral la leyó y se publicará el año que viene», señala.

Juan Bonilla le ha cambiado el título, «Nadie contra nadie», y es «una novela completamente distinta. No es una reescritura, no se repite ni una sola palabra. Es digamos la misma historia o parecida, pero escrita de otra manera».