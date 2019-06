Novela negra Francisco Pérez: «No me defino como escritor, me considero más un cuentista» El autor de «Celda 211» regresa a la novela negra con «El Bróker», una trama financiera ambientada en Sevilla

Los aficionados al deporte que leen ABC no necesitan de presentaciones cuando se cita a Francisco Pérez Gandul (Sevilla, 1956), quien fuera durante años redactor jefe de la sección de Deportes y del que se pueden seguir disfrutando actualmente sus artículos sobre fútbol.

Sin embargo, este periodista sorprendió en 2004 a propios y extraños con la publicación de su primera novela, «Celda 211», que se convirtió en un clásico instantáneo del genero negro —se llevó el premio Silverio Cañada a la mejor obra novel de la Semana Negra de Gijon— y, su adaptación al cine por Daniel Monzón, se reveló como una de las películas más aplaudidas del cine español reciente, llevándose ocho premios Goya en 2010.

Quince años después de su primera novela, Francisco Pérez Gandul regresa con la segunda, «El bróker» (Samarcanda), que presenta una adictiva trama financiera en una Sevilla oscura, en la que se dan cita ejecutivos con pocos escrúpulos, altos funcionarios e, incluso, un policía sevillano chino de segunda generación.

Alcanzó el éxito con «Celda 211», ¿por qué ha tardado quince años en publicar su segunda novela?

Podría extenderme con multitud de excusas, desde enfermedades que me impidieron continuar desempeñando mi profesión, al seguimiento de las adaptaciones audiovisuales de la novela o los procesos legales que hube que acometer para defender determinados derechos, pero la verdad es porque no lo necesité en mi interior. «Celda 211», como «El bróker», cuyo primer borrador escribí poco después, nacieron porque necesitaba la ficción para huir de la realidad del día a día. Una vez que esa realidad cambió, el fugitivo dejó de correr y descansó. Me temo que más de la cuenta.

Sigue dentro del género negro, pero en otro registro, ¿se considera un escritor de novela negra o policial?

A mí lo que me da apuro es definirme como escritor porque aunque la RAE lo avale, me considero más como un cuentista, en el más amplio y sano sentido del término. Y sí, me encuentro cómodo, mucho en el mundo negrocriminal, acaso porque gran parte de mis lecturas han pertenecido a él.

¿El género le permite, junto al desarrollo de la acción, mostrar algunos de los perfiles menos favorecedores de la sociedad actual?

De largo es el que más hilo de cometa ofrece al escritor para resaltar las miserias del mundo que vivimos. Grandes autores la han considerado un vehículo perfecto de denuncia social, de arma para luchar, aunque sea testimonialmente, contra las injusticias. Nosotros tenemos el ejemplo de Manuel Vázquez Montalbán, siempre de actualidad.

Pasa de la cárcel al mundo de las finanzas, donde nada es lo que parece y donde los brillantes beneficios tienen su lado oscuro, ¿esa ambivalencia del mundo del dinero le interesaba?

A mí que la gente gane dinero, mucho, me parece estupendo, pero lo importante es que el cómo lo consigue también me guste. En el mundo financiero los beneficios, en no pocas ocasiones, dejan la huella de su suela en el cuello del ciudadano. El dinero como motor de gente sin escrúpulos y hasta dónde se es capaz de llegar por él es un sólido pedestal para levantar una buena historia.

En su novela hay personajes sin moral, como el bróker Bruno Silva, pero también otros que parecen tenerla pero que esconden secretos ¿En esta novela nada es lo que parece?

Es que nada es lo que parece en casi todos los ámbitos de la vida, menos por donde circula el dinero. En realidad, la existencia de muchos es como esos magníficos edificios de las ciudades del Este que gozan de unas fachadas esplendorosas y un interior de ruina, en el caso que nos ocupa, ruina moral.

Uno de los grandes personajes de la novela es un sevillano-chino de segunda generación Wie López, ¿por qué ideó un personaje con estas características? ¿sabemos realmente algo de la segunda generación de chinos que vive en Sevilla?

Wie sacó a la luz a la novela. No me gustaba como quedó en su día y la metí en un cajón. Fue hace un par de años que me surgió de la nada la figura de este paisano español-chino. Fue una revelación. Me permitía contarle a la gente algo de esos conciudadanos que pueblan nuestras calles y de los que no sabemos nada, entre otras cosas porque su mundo es muy hermético. Tuve la suerte de que un par de amigos de ascendencia china me hicieran una radiografía del mundo oriental. Espero que ayude a entenderlos mejor.

Con la novela, como sucedía con la «Celda 211», puede armarse un atractivo guión cinematográfico, ¿le gustaría verla en la gran pantalla? ¿Ha tenido ofertas?

Seguro que acabará en el cine. De hecho podía estar hecha ya película, pero la oferta que se le hizo a mis asesores, abogados del bufete sevillano Dosaguas, que tienen experiencia en negociar con los poderosos estudios norteamericanos, estaba muy lejos de lo que merece la historia. Yo fui muy afortunado con «Celda 211», hicieron una adaptación extraordinaria, mostrando un gran respeto por la historia, así que me encantaría repetir.

¿Dejará pasar tanto tiempo antes de publicar su nueva novela?

Soy de creación lenta, acaso porque mi torpeza al escribir la trato de compensar con giros inesperados y sorprendentes en la trama que mantengan continuamente al lector no sólo en tensión, sino sin poder intuir lo que pasará a continuación. Y esa clase de inspiración no le coge a uno trabajando, sino en la orilla del mar, donde encontré a Malamadre, o en la cola del supermercado. A la primera voy de vez en cuando; a la segunda, a diario. Y ya se nota algo, porque se está gestando la tercera novela. Espérela de cualquier forma sentado.