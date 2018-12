LITERATURA «Cádiz es un escenario ideal para la imaginación; sus historias no tienen límite» Fernando Macías, el autor de 'El Asesino de comparsistas', regresa con dos obras que mantienen el Carnaval de Cádiz como telón de fondo

Fernando Macías cultiva un género único, original: la novela carnavalesca. Este gaditano de San Fernando (35 años) sorprendía en su estreno con'El asesino de comparsistas', una obra atrevida pues ubicaba el thriller en la Tacita de Plata y en un ambiente folclórico, en pleno Concurso del Falla. Macías engrasó la maquinaria para que no chirriara hasta tal punto de convertirla en un libro de referencia para muchos amantes de la fiesta.

Este maestro gaditano, que por motivos literarios ha aparcado la enseñanza para embarcarse en estas nuevas aventuras, ha continuado esa senda marcada por él mismo. Culminó la trilogía de su ópera prima, se inició con la novela romántica y experimento con los microcuentos. Todo con un marcado acento local, de Cádiz hacia el mundo, y envuelto en la banda sonora de esta tierra: la que va marcada con nudillos y al ritmo del 3x4.

Ahora, de nuevo de la mano de la editorial Samarcanda, se atreve con 'Loquito por verte a mi vera', donde el amor vuelve a colocarse en el eje de la novela aunque en una historia más dura, profunda y oscura. Pero ¿quién dijo miedo? Es el tiempo de Los valientes.

Después de la trilogía de 'El Asesino de Comparsistas', de 'Yo me enamoré de ti...' y los 'microcuentos', una nueva novela ambientada en el Carnaval de Cádiz. ¿Tanto da de sí esta fiesta, este folklore y esta ciudad?

El número de historias que pueden contarse en Cádiz creo que no tiene límite. Cádiz es un escenario ideal para la imaginación, y el Carnaval de Cádiz una banda sonora perfecta para acompañarlas.

Llegó al éxito con la novela negra y cambió de registro con esa primera incursión en la novela romántica. ¿Qué es lo que reúne esta obra, tanto de sus predecesoras como de elementos novedosos?

Esta obra es un poco más oscura que mi anterior novela romántica. He pretendido que la persona que lo lea se haga varias preguntas sobre la gente que le rodea. Tiene más de trágica que de cómica, pero siempre con sabor a Cádiz y su Carnaval.

Dentro de un ambiente festivo trata sobre asuntos muy delicados. ¿Cómo ha sido esa conjugación? ¿Le ha costado mucho, ha tenido que darle muchas vueltas por miedo a que la frivolidad o la excesiva profundidad desnivelara la balanza?

Era un tema que quería tocar desde hacía tiempo y la idea me atrapó desde el inicio. He intentado un equilibrio entre el entretenimiento, el romance y la reflexión que ha sido complejo, aunque estoy satisfecho con el resultado. Ahora le toca juzgar a los lectores.

¿Qué conjuga mejor con el Carnaval? ¿La novela negra o la romántica? ¿No se atreve con la comedia?

Creo que cualquier género conjuga bien con el Carnaval de Cádiz. Hacer reír es algo muy complicado y en lo que, de momento, no me veo con herramientas para seducir al público, aunque debo de reconocer que hay alguna idea que otra. ¿Quién sabe? El género que estoy seguro que nunca tocaré será la comparsa.

¿Suena mucho Carnaval en la banda sonora de la novela, con coplas reconocibles?

El Carnaval de Cádiz es la banda sonora de mi vida y eso se traslada inevitablemente a mis historias, me sale de manera natural. En este libro he querido homenajear a Don Juan Manuel Braza Benítez 'El Sheriff' porque sus chirigotas y su buen humor han calado en mi personalidad, y este libro está lleno de sus coplas. Aunque no faltan otras de Martínez Ares, Tino Tovar, Los Carapapas y, como no, de Don Paco Alba.

En sus primeras novelas apostó por personajes reales aunque con personalidades de ficción. ¿Qué modelo ha seguido en 'Loquito por verte a mi vera'?

En 'El Asesino de Comparsistas' había muchos personajes que se podían identificar con personajes, y más en concreto, con comparsistas de la vida real. Sin embargo, el grueso de los personajes principales eran todos ficcionados. En 'Loquito por verte a mi vera' los personajes son completamente ficticios, aunque hay alguna aparición, a modo digamos de cameo, de algún personaje de la vida carnavalesca, siempre a modo de homenaje.

¿Por qué el pasodoble del Sheriff?

'Loquito por verte' a mi vera es un pasodoble de amor de los que marcan una época, es un pasodoble a Cádiz, aunque pueda parecer otra cosa. Mi libro, aunque cuenta una historia de amor en dos personajes, es mi forma de declararle mi amor a esta ciudad.

También ha salido a la luz una novela infantil. 'La ciudad de los disfraces'. ¿Con qué piensa seducir a los más jóvenes?

La ciudad de los disfraces es una historia llena de fantasía, color, papelillos y serpentinas, aunque en realidad es la ciudad en la que me gustaría ver convertida Cádiz. Un Cádiz donde siempre sea carnaval, un Cádiz vivo y lleno de alegría y donde en cualquier época del año se cante carnaval en sus esquinas.

¿Cuántas veces le han animado a sacar una agrupación para el Falla?

La verdad es que alguna vez que otra, aunque debo de reconocer es algo inalcanzable para mí. El Carnaval de Cádiz es algo que se aprende y se desarrolla, y yo soy un mero aficionado a este género musical. Por supuesto, he soñado con subir a esas tablas y cantarle a Cádiz, pero ¿quién no?

-¿No cree que el Carnaval cada vez tiene más cuento?

El Carnaval de Cádiz son pequeños cuentos cantados, yo solo espero que no se acabe el cuento.