'La línea de la venganza', el último thriller de Ángel Osuna inspirado en el Cádiz más cruento y salvaje

'La línea de la venganza' es la cuarta entrega del arquitecto y escritor Ángel Osuna, que tras ser premiado en 2020 en el Sed de Mal del Festival Octubre Negro en Madrid con 'El despiadado país de las maravillas', su 'ópera prima', se lanzó a escribir 'La danza del polvo en los rayos de sol' y 'El puente', obras que le valieron para dar un importante salto editorial de la mano de Ediciones B, un sello de la famosísima Penguin Random House.

De ciencias puras, Ángel Osuna llega al mundo de las letras por su pasión por la lectura, un factor común que veía desde muy pequeño en la casa de sus padres. Ya a la madurez le dio por ver, tragarse es la palabra, Breaking Bad, que se la empapó de una forma compulsiva. Aquellos maravillosos episodios creados por Vince Gilligan, con unas principios y unos finales extraordinarios, le dieron rienda suelta a su imaginación y, entonces sí, escuchó los consejos de un familiar y comenzó a darle a la pluma con una historia de terror que aún tiene en el cajón pero que le sirvió para recibir el visto bueno de su hermano, que le animó seriamente a escribir novelas y enviarlas a editoriales. Hasta hoy.

'La línea de la venganza', a la venta a partir del próximo 23 de octubre, es una historia de narcotráfico, corrupción, crímenes y altas dosis de intriga en un thriller ambientado en el Cádiz más cruento y salvaje de la mano de Lola, una joven enfermera a la que le cambia la vida el asesinato de su hermano a manos del Francés, un famoso narcotraficante con el que no se enfrenta nadie por temor a formar parte de su lista de crímenes sanguinarios.

Este sábado 8 de noviembre Ángel Osuna participa en la segunda edición del Gaditanoir, el festival de novela negra de 'Cadi, Cadi' y a la siguiente semana acudirá a la Feria del Libro de El Puerto de Santa María, sin duda, dos buenas ocasiones para conocer a un autor tarifeño que sigue creciendo en un mundo tan complejo como el de la literatura de suspense.

