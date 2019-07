Publican en Baleares una edición de «El Principito» en mallorquín La traducción ha sido realizada por la filóloga Sandra Amoraga Carrera y promovida por Sa Fundació, entidad que defiende las modalidades lingüísticas isleñas

La Fundación Jaume III —Sa Fundació— ha impulsado una edición en mallorquín de «El Principito», la obra cumbre del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. La entidad que dirige Joan Pons anunció este viernes que «el cuento más popular y universal de la historia ya tiene edición en mallorquín», bajo el título de «Es Petit Príncep». El libro ya se puede comprar en las librerías isleñas y en la sede de Sa Fundació, entidad que defiende las modalidades lingüísticas isleñas frente al catalán estándar.

Según explicó dicha entidad en una nota oficial, este proyecto «ha sido una iniciativa del editor catalán Jaume Arbonés, quien contactó con la Fundación Jaume III para que llevase a cabo la traducción literaria en mallorquín». La persona encargada de realizar esta pionera versión ha sido la filóloga mallorquina Sandra Amoraga Carrera (Campos, 1983), licenciada en Filología Catalana por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y patrona de Sa Fundació.

«Para hacer la traducción me basé en el texto original en francés, idioma que conozco muy bien al tener familiares franceses por parte materna», explica Amoraga Carrera a ABC. Asimismo, recuerda que Arbonés había editado ya previamente una versión en aranés y otra en valenciano, pero no en mallorquín, ya que hasta ahora no había encontrado a nadie que quisiera o pudiera hacerla. «La obra de Saint-Exupéry es la gran pasión de Arbonés», recalca la joven filóloga isleña.

Amoraga Carrera había hecho en los últimos años varios trabajos para Sa Fundació, motivo por el que hace unos meses pensaron en ella para hacer la traducción. «Fue un trabajo que hice en unos dos meses», indica. Desde que era adolescente, «El Principito» ha sido uno de sus libros de cabecera, por lo que sintió una ilusión muy especial al saber que iba a preparar ahora esta edición. De hecho, ya en 2015 había hablado con algunos integrantes de Sa Fundació acerca de la posibilidad de llegar a editar en algún momento una versión en mallorquín de este libro, considerado desde hace tiempo como uno de los textos más populares de la literatura universal.

«Creo que la traducción ha quedado muy bien, me gusta mucho, aunque quizás pueda quedar un poco mal que yo lo diga», sonríe. En el prefacio del libro, Amoraga Carrera especifica las diferencias de morfosintaxis, de léxico o de expresiones que hay entre la versión en mallorquín que ha visto ahora la luz y la que existe desde hace años en lengua catalana. A modo de ejemplo, Amoraga Carrera hace referencia a la expresión «esto es muy difícil», que en catalán estándar sería «això és molt difícil» y que en mallorquín sería «això és molt mal de fer»